Oroscopo di domani, domenica 1 dicembre 2019. Vergine, più ragione che cuore

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di domenica 1 dicembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Ariete fuori dal mondo, Gemelli instabile, il Sagittario scopre qualcosa di importante e sorprendente.

Oroscopo 1° dicembre 2019

ARIETE – Sarai molto impegnato con il lavoro, talmente tanto da non percepire ciò che ti accade intorno. Qualche questione prenderà piede e tu rimarrai più che sorpreso nel scoprirlo quando finalmente te ne accorgerai. La cosa potrebbe presentare un lato positivo e un altro negativo.

TORO – In questa giornata riceverai dei segnali da interpretare, soprattutto da una persona a cui tieni molto, quindi devi stare attento e concentrarti su questo. Non arrivare a deduzioni superficiali, altrimenti andrai fuori strada.

GEMELLI – E’ una giornata in cui hai forti e improvvisi sbalzi d’umore, sei poco affabile o comunque non vuoi esserlo. Ottimizza il tuo tempo e cerca di evitare di entrare in contatto con persone che pretendono troppo da te, così puoi tornartene in disparte.

CANCRO – In questa giornata sarete più tranquilli e non pretenderete troppo dalle persone che ti circondano, che tra l’altro ti hanno aiutato e soddisfatto in passato, svolgendo funzioni da te delegate.

LEONE – Devi essere attento in questa giornata, soprattutto nei rapporti di lavoro, in quanto potrebbero portare degli impegni e oneri finanziari che non potresti sostenere in questo momento. Quindi, rimanda oppure rinuncia definitivamente.

VERGINE – E’ la giornata giusta per fare chiarezza in te stesso, usando più razionalità e meno trasporto sentimentale. Seguire il cuore va bene in linea generale, ma quando oggettivamente si potrebbe sbattere contro un muro, meglio usare la testa.

BILANCIA – Sei molto socievole e le persone attorno a te se ne accorgono e ti vengono incontro. E’ una giornata in cui avrai molti contatti che potranno tornarti utili in futuro, quindi, continua a fare nuove conoscenze.

SCORPIONE – Questa domenica ti fa avere la consapevolezza che la situazione attuale, sia lavorativa che sentimentale è soddisfacente. Avrai la possibilità di rivalerti su un collega, aspettavi da tempo questa occasione. Il tutto si riserverà con la persona che ami.

SAGITTARIO – Ti sei da poco convinto della tua influenza in ambito professionale. cosa che ti ha sorpreso, non credevi di essere così importante, rispettato e temuto. La conseguenza principale sarà acquisire molta più fiducia in te stesso.

CAPRICORNO – Devi mettere in ordine i tuoi pensieri ed essere chiaro nell’esposizione, le persone che ti sono vicine non amano l’ambiguità. Prendi posizione e mantienila, altrimenti perderai la tua credibilità.

ACQUARIO – Sei il tipo di persona che anche se pianifica il tutto per bene, non riesce poi a rispettare i piani. Le persone che ti circondano non apprezzeranno in questa giornata i tuoi continui cambi di programma, qualche battibecco sarà inevitabile.

PESCI – In questa giornata ricopre un ruolo molto importante il tuo rapporto affettivo, in quanto è l’unica cosa che ti da supporto. Chi è single dovrà trovare supporto in un amico, altrimenti, fatti forza e cavatela da solo anche se sarà dura.

