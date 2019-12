Oroscopo di domani, domenica 15 dicembre 2019: Toro alle prese con un dilemma amletico

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? Pesci fortunato, Leone con il pensiero al lavoro, Cancro non predisposto per relazionarsi agli altri. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo di domenica 15 dicembre 2019.

Oroscopo domenica 15 dicembre 2019

ARIETE – E’ una giornata che vuoi passare in estrema tranquillità. Non pretendi nulla dagli altri, non vuoi che gli altri pretendano niente da te. Se ci si capirà, sarà una domenica positiva per te e per chi ti circonda.

TORO – Meglio una dolce bugia o una cruda verità? E’ questo il dilemma amletico a cui dovrai dare risposta. A volte si preferisce restare all’oscuro delle cose per evitare di soffire, se è il tuo caso, lascia che questa giornata passi senza chiedere nulla.

GEMELLI – Un turbinìo di sensazioni molto forti ed emozioni ti sconbussola talemente tanto, da fari perdere un po’ di lucidità. Non è quello che volevi, infatti così facendo i tuoi piani saltano. Tuttavia, le persone a te vicine saranno comprensive e accetteranno questo tuo momentaneo sfasamento.

CANCRO – Le stelle ti invitano a startene un po’ in disparte, passando la giornata tra hobbies e passioni, magari combinerai qualcosa di buono e soddisfacente per te. In questo momento, non sei particolarmente avvezzo a interfacciarti con gli altri.

LEONE – Nonostante sia domenica, sei molto concentrato su ciò che devi fare lavorativamente parlando, soprattutto accettare che i cambiamenti facciano parte del percorso di qualcuno che vuole fare carriera. Ci sarà sempre una grande competizione, ma partirai col piede giusto.

VERGINE – Attenzione a non lasciarti andare a promesse che non saresti in grado di mantenere. Prosegui la tua linea con coerenza e senza farti influenzare dalla persona che ti ama, solo perchè non la pensa come te su determinate questioni.

BILANCIA – Non è una giornata facile, ci sono ostacoli da superare che ti impediranno un tuo percorso netto. Punta l’obiettivo, hai tutte le potenzialità per raggiungerlo, ma sappi che dovrai essere pratico, diretto e penare un po’.

SCORPIONE – Non è la tua giornata fortunata, probabilmente perchè non ne hai bisogno, visto che in ballo ci sono questioni non così importanti. Pertanto, anche se qualcosa non va come vorresti, non darti pena.

SAGITTARIO – E’ una domenica che nasce sotto un bel cielo, ti senti particolarmente ottimista e soddisfatto. Se qualcosa non dovesse andare nel verso sperato, ci sono persone vicino a te che saranno subito disponibili a proteggerti e difenderti.

CAPRICORNO – Qualcuno potrebbe avere molte aspettative nei tuoi confronti, ma in realtà non puoi soddisfarle e la possibilità che ti venga rinfacciato, oppure il solo rendertene conto, ti infastidirà alquanto. Trova una via d’uscita da questa situazione.

ACQUARIO – In questa domenica sei troppo attendista e titubante. Ci sono difficoltà da affrontare e non è da te tirarti indietro o perdere tempo. Armati di volontà e coraggio, vedrai che ci sarà qualcuno che ti darà una mano.

PESCI – Le stelle sono davvero dalla tua parte, anche le tue doti sembrano amplificate in questa giornata. Occupati del tuo progetto, sarà molto importante per il tuo futuro, prima lo realizzerai e prima guadagnerai.

