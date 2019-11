Oroscopo di domani, domenica 17 novembre 2019: Gemelli è il segno più fortunato del giorno

Nelle previsioni astrali segno per segno, l’Ariete è atteso da un po’ di relax, il Leone deve essere coraggioso per ottenere quello che vuole, i Pesci devono smetterla di fare i martiri.

Oroscopo di domenica 17 novembre 2019

ARIETE – Finalmente una domenica in cui puoi rilassarti, divertirti senza pensieri. Semmai dovessi sbrigare un po’ di lavoro o delle faccende, lo farai in modo sereno, visto cosa ti attende nel proseguimento della giornata.

TORO – Come il più abile dei cacciatori, cercherai di far cadere nella tua rete la persona che ti piace, senza mezzi termini. Riuscirai nel tuo intento quasi certamente, che tu sia single o in coppia, otterrai quello che vuoi.

GEMELLI – In questa giornata i tuoi desideri tendono ad essere esauditi da chi ti sta vicino, che si tratti del partner o di uno spasimante, o ancora di qualcuno che ti stima. Tutti saranno a tua disposizione, sei il segno zodiacale più fortunato!

CANCRO – Il neo della giornata è rappresentato dalle questioni familiari, tuttavia sai di poter mettere le cose a posto, ma devi ricominciare daccapo ed avere pazienza. Sarai chiamato in causa per farlo, la tua capacità viene riconosciuta.

LEONE – Le tue aspettative potrebbero trovare materializzazione in questa giornata, è importante osare e rischiare qualcosa in più per raggiungere il traguardo. Il coraggio non ti manca e questo è il momento giusto per tirarlo fuori.

VERGINE – Questa domenica potresti ricevere una proposta interessante a livello sentimentale e lavorativo. Tocca a te decidere quale sia la priorità e agire di conseguenza. Nessuno potrà rimanerci male, è solo una tua scelta, libera e legittima.

BILANCIA – Sei al centro dell’attenzione e non tuo malgrado, d’altronde ti ci sei messo, volevi esserci. Ti piace avere gli occhi puntati addosso e non per qualche motivo particolare, fa parte del tuo carattere.

SCORPIONE – È il momento di decidere cosa fare nel rapporto d’amore che stai vivendo con qualcosa che ti turba. O resti avvolto nel mistero, o giri le carte uscendo allo scoperto. In ogni caso le stelle sono favorevoli e qualcosa otterrai.

SAGITTARIO – Ovunque vai in questa giornata ti trovi a tuo agio, questo renderà facile intrattenere rapporti interpersonali. Se siete costretti a subire la presenza di qualcuno, lo accetterai di buon grado, in quanto imparerai qualcosa che nemmeno ti aspettavi.

CAPRICORNO – Questa domenica inizia sottotono, qualcuno proverà a guidarti contro la tua volontà. Ad un certo punto rinsavisci, riuscendo a gestire le cose secondo il tuo credo con buona pace di chi voleva manovrarti.

ACQUARIO – Sei in grado di affrontare i tuoi trascorsi più complicati, riuscendo ad accantonarli, eliminando il rancore, cosa che di solito non riuscite a fare, in quanto la voglia di rivalsa predomina. Agisci al meglio.

PESCI – È una giornata in cui ritrovi un po’ di pace, senza darti colpe per ciò che accade agli altri di poco piacevole. Quello che potevi fare l’hai fatto, inutile continuare a rimuginare. Ritrova il sorriso per te stesso, diventerà anche contagioso.

