Oroscopo di domani, domenica 2 febbraio 2020: Toro è il miglior segno del giorno

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di domenica 2 febbraio 2020. Abbiamo un oroscopo molto favorevole per gli amici del Toro in tutti i settori della vita. I nativi dei Gemelli sono invitati a lasciare la scena e prendersi del tempo per riflettere e valutare.

Oroscopo domani 2 febbraio 2020 per tutti i 12 segni zodiacali

ARIETE

Se stai pensando a un’attività part time per migliorare le tue finanze, questa è una giornata favorevole. Pianifica al meglio e sii pratico. Se vivi una storia importante è il momento giusto per fare un progetto condiviso per il futuro.

TORO

Grazie alla tua intuizione e determinazione potrai raggiungere i tuoi scopi. Favorite le trattative, i viaggi, gli affari e i rapporti interpersonali. Ottima intesa con il partner, c’è grande comunicazione.

GEMELLI

Dovresti prenderti del tempo per valutare la situazione e decide le prossime mosse prima di buttarti alla ribalta. Hai dei sogni su cui riflettere. Sarebbe ideale concedersi una vacanza.

CANCRO

La Luna è favorevole, ti regala più certezze e favorisce gli investimenti, cura le relazioni con gli altri e cerca di essere meno spigoloso. Il tuo umore è buono e ti permette di affrontare le situazioni con ottimismo e leggerezza. Chiarimenti in amore.

LEONE

Il lavoro procede a vele spiegate, l’amore non altrettanto. Ci sono dei dubbi soprattutto se vivi un rapporto nato da poco. Sei un po’ insofferente per alcune frequentazioni, ma la cosa si può superare.

VERGINE

Sarà una giornata di grande serenità. Potrai godere dell’affetto delle persone care. Situazione stimolante in ambito lavorativo, la persona amata ti dimostra il suo amore in modo concreto.

BILANCIA

La vita lavorativa è frenetica, ma non devi lasciarti assorbire solo dal lavoro, hai bisogno di tempo libero per te stesso. Sei pronto per accettare le sfide lanciate da colleghi con tanta grinta e positività.

SCORPIONE

La tua tranquillità è messa a rischio, ci sono delle frizioni con gli altri, cerca di essere più calmo. Potresti essere un po’ distratto, libera la mente e concentrati altrimenti saranno guai.

SAGITTARIO

Sarà una giornata proficua, pianificherai il tuo lavoro eliminando il superfluo. Situazioni positive in ambito sociale, relazioni intriganti in vista. Nuove prospettive di carriera.

CAPRICORNO

La Luna ti fornisce dei punti di riferimento. Frequenta gente, apriti a nuove conoscenze e sii positivo e fiducioso in ciò che fai e nel futuro. Tutto procede al meglio, anche dal punto di vista economico.

ACQUARIO

Probabilmente sarai alle prese con qualche problema da risolvere, devi essere all’altezza della situazione. Per evitare qui pro quo in famiglia, sii chiaro e onesto su ciò che pensi.

PESCI

Buone stelle sei fai parte della categoria dei precari, ci sono buone nuove per accordi e collaborazioni. Giornata perfetta in ambito amoroso e nei rapporti con gli altri, c’è un’ottima comunicazione.

