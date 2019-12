Oroscopo di domani, domenica 22 dicembre 2019: Gemelli sottotono, Scorpione felice

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo del giorno di domenica 22 dicembre 2019. Sarà una grande giornata e ricca di soddisfazione per nati sotto il segno dei Pesci.

Oroscopo 22 dicembre 2019

ARIETE – Ti capita spesso di essere combattuto tra due atteggiamenti da assumere nei rapporti con le persone: quello spontaneo e con pochi filtri, quello costruito su misura per fare bella figura. In questa giornata, ti invito ad essere te stesso, perchè hai un appuntamento importante.

TORO – Ti piacerebbe rompere gl schemi in questa giornata, ma proprio non ci riesci e torni sui tuoi passi e alla vita normale. Non avrai molto tempo per pensare, per cui dovrai decidere d’isinto il da farsi e come viene te la prenderai, anche se questo comportasse le critiche altrui che poi tenderanno a placarsi.

GEMELLI – Il tuo umore non è buono, ti mancano stimoli e idee brillanti, quando i presupposti sono questi, di solito di abbatti, anche perchè non sei abituato a oziare. Hai bisogno di agire, di cercare nuove occasioni per sfruttarle, purtroppo nemmeno l’amore ti darà grandi motivazioni in questa giornata.

CANCRO – Sei spinto da una grande voglia di fare, a qualsiasi costo, se di per sè di tratta di qualcosa di positivo, è anche vero che in questa giornata sarebbe meglio lasciar perdere. Le cose potrebbero non andare per il verso giusto con le stelle non proprio amiche, meglio rimandare.

LEONE – Ti invito a restare calmo e in controllo per questa domenica. Le persone intorno a te potrebbero crearti qualche problema, probabilmente dipende anche dalla tua mancata predisposizione odierna alle relazioni. Vedrai tutto storto, meglio cambiare strada per il momento.

VERGINE – Le relazioni sono molto importanti in questo periodo della tua vita, a tutti livelli, specie perchè ti danno una certa stabilità e fiducia in te stesso. Sarai al centro dell’attenzione in questa giornata e riceverai anche buoni consigli, tutto gira come piace a te.

BILANCIA – Hai delle ambizioni, pur a piccoli passi proverai di fare dei progressi in ambito professionale. Sarà molto impegnativo e qualcuno non riuscirà a starti dietro. Potrebbe verificarsi qualche incomprensione o peggio qualche disputa sia in ambito sentimentale che in ambito lavorativo. Pazienza, doveva andare così.

SCORPIONE – Ti sentirai molto attivo in questa giornata, vuoi divertirti e far divertire gli altri, far respirare un’aria di serenità. Le stelle sono molte buone e questo ti porterà a raggiungere un obiettivo che ti farà sentire felice e appagato.

SAGITTARIO – Non fissarti sull’idea di dover dare tutte le risposte in tempo reale alle domande che continuamente ti poni in questa giornata. Man mano che affronterai delle situazioni, troverai anche le soluzioni adeguate. Ascolta bene ciò che ti dicono gli altri e sarai un passo avanti.

CAPRICORNO – Ultimamente ci sono persone che ti assillano con le loro domande, in questa giornata potrai finalmente trovare un appiglio per cavartela. In realtà, sarà il destino a darti una mano, ciò che devi fare tu, è solo essere garbato, il mix di queste due componenti ti darà tregua per un po’ di tempo.

ACQUARIO – Sei tutt’altro che disponibile con gli altri in questa giornata. Questo non ti farà apparire bene, soprattutto perchè di solito sei solare con tutti. A volte bisogna sforzarsi nell’essere altruisti, anche se vorresti mandare tutti a quel paese.

PESCI – Adrenalina a mille in questa giornata, poichè sei in trepida attesa di un evento che ti darà molta soddisfazione e che regalerà anche agli altri che si stanno intorno, molta gioia. Sarà una domenica da non dimenticare.

