Oroscopo di domani, domenica 24 novembre 2019: Cancro, una giornata decisamente sottotono!

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di sabato 24 novembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Ariete con il favore delle stelle, la Vergine chiamata al confronto con la persona amata, il Capricorno esce dal limbo.

Oroscopo 24 novembre

ARIETE – Puoi organizzare al meglio questa domenica, hai tutto il tempo necessario e sei ben predisposto. Hai la possibilità di chiarire alcune situazioni, anche lontane nel passato, è arrivato il momento di eliminarle per sempre.

TORO – Negli ultimi giorni ti sei dedicato alla valutazione dei tuoi sentimenti, adesso la situazione è più limpida e puoi agire di conseguenza senza la paura di creare equivoci, nè quella di essere accusato di perenne incertezza. Tutto andrà per il meglio.

GEMELLI – E’ una domenica che ti vede impegnato su alcune questioni da prendere in considerazione, soprattutto in ambito sentimentale. Hai bisogno di sentirti utile e questo potrebbe portare a qualche incomprensione con il partner.

CANCRO – In questa giornata il tuo umore non è dei migliori e delude le aspettative degli altri. Nascerà qualche problema con le persone amate e in ambito lavorativo, ti sentirai accusato di essere freddo o poco esperto, ma in realtà hai solo poca voglia di parlare.

LEONE – Incontrerai qualche difficoltà questa domenica, specialmente in campo professionale per via di un cliente troppo indeciso e insistente. Nonostante tutto, nulla e nessuno può mettere a rischio la tua spensieratezza.

VERGINE – Devi cercare di risolvere i tuoi dubbi con la persona amata, solo essa può farti togliere dalla mente i pensieri negativi. Probabilmente stai esagerando, ma chi ti ama davvero riuscirà a fugare tutte le tue perplessità.

BILANCIA – Ti aspetti dalla persona che ti sta vicino, dei piani per il futuro, così come li stai facendo tu. Attenzione però, potresti riscontrare poco entusiasmo dal partner. Non ti resta che darle più tempo, non è il caso di buttare tutto all’aria per questioni così importanti.

SCORPIONE – Potresti ricevere dei rifiuti alle tue chiamate, insistere peggiorerebbe la situazione. Se dovessi però, imbatterti fortuitamente in queste persone, puoi sempre provare ad indagare e scoprire qualcosa di importante per te.

SAGITTARIO – Una spesa onerosa ha messo a rischio le tue finanze, devi cercare qualche strategia per far entrare un po’ di soldi in più. Se sarai capace e abile, riuscirai nel tuo intento, ingegnati!

CAPRICORNO – Sei rimasto nel limbo per qualche giorno, trascurando questioni che dovevano essere affrontate e risolte. La tua apatia ti ha precluso questa possibilità, adesso devi darti da fare e tanto per raggiungere l’obiettivo nonostante il poco tempo.

ACQUARIO – Attenzione a non perdere il controllo di questa giornata, quando una situazione volgerà al termine più velocemente del previsto. Sei stato superficiale e adesso puoi solo accettare le conseguenze e guardare avanti senza fare storie.

PESCI – Devi condividere una situazione con una persona che non conosci in questa giornata. Invece di mostrarti distaccato, cerca di conoscere e legare con essa, sii più disponibile, se non altro per farti benvolere.

