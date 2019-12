Oroscopo di domani, domenica 29 dicembre 2019: Cancro e Bilancia troppo egoisti

Curioso di sapere cosa dicono le stelle per la giornata di domenica 28 dicembre 2019? I nativi dell’Ariete hanno bisogno di relax, per lo Scorpione una giornata poco fortunata e soprattutto con nessuna voglia di fare. Qui di seguito, le previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo di domani, domenica 29 dicembre 2019 per tutti i segni

ARIETE – Cerca di rilassarti e tieniti alla larga da polemiche e conflitti. Ci sono delle questioni da risolvere ma non devi precipitarti, ragiona e con calma agisci a tempo debito.

TORO – Hai delle responsabilità soprattutto sul lavoro che non vuoi più prenderti. Tuttavia, ancora non puoi svincolarti dall’impegno e devi affrontarle. Forse sarebbe il caso di mettere al corrente a chi te le ha delegate, qual è l’impedimento.

GEMELLI – Sei sotto stress, ma dipende più date che dagli altri. Non puoi essere indulgente verso te stesso, devi impegnarti, soprattutto in amore è necessario essere più affettuoso.

CANCRO – Sei concentrato a raggiungere un obiettivo e trascuri chiunque ti sta intorno, il che delude le persone che ti amano. Cerca di trovare del tempo anche per loro, nonostante il lavoro sia una priorità in questo momento.

LEONE – In questa giornata avrai una reazione pesante nei confronti di chi ti sta pressando, probabilmente esagerata non solo nelle parole ma anche nei fatti. Attenzione, qualcuno potrebbe offendersi.

VERGINE – Tanto lavoro da fare, non vuoi assolutamente rinunciare ai relativi impegni assunti. Otterrai un buon successo negli affari e le persone te ne faranno una colpa, in realtà è solo invidia.

BILANCIA – Isolandoti nella tua voglia di raggiungere il traguardo, non ti accorgi di ciò che accade intorno a te e dei bisogni di un amico o del partner che non la prenderà bene. Non sacrificare gli affetti per la sola ambizione.

SCORPIONE – Non hai nessuna voglia di fare qualcosa di nuovo, sei già spossato da ciò che è successo in questi giorni. Per questo motivo vuoi solo riposare. La fortuna non è con te in questa giornata.

SAGITTARIO – Non manca chi ti corteggia, sembra che qualsiasi cosa tu faccia, attiri l’ammirazione e l’interesse altrui. Tuttavia, ci sarà anche qualche critica che dovrai essere bravo a superare.

CAPRICORNO – Fai le cose con calma, non farti trascinare dall’impulsività soprattutto in campo sentimentale. Se attendi una risposta da una persona, non insistere per averla subito, sarà controproducente.

ACQUARIO – Giornata grandiosa, tanta gloria e fortuna a iosa, attenzione però a non pretendere troppo. Conviene rifare la lista dei desideri in modo meno utopistico.

PESCI – Ci sono questioni in sospeso, ma hai ben chiaro che ci sono delle priorità da seguire che non riguardano il lavoro ma una nuova passione. E’ una giornata che potrebbe riservarti delle sorprese.

