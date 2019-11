Oroscopo di domani, domenica 3 novembre 2019: Ariete vincente ma esigente, Cancro mediocre

Nelle previsioni astrali segno per segno, troviamo un Leone che deve essere meno ostinato, un Ariete fortunato, una Vergine troppo schiva, un Acquario in piacevole compagnia.

Oroscopo di domenica 3 novembre 2019

ARIETE – E’ una domenica di piccoli e grandi successi, cerca di goderteli tutti, anche se a volte sei così esigente da volere di più. Bene salute e amore.

TORO – Se qualcuno deve parlare male alle tue spalle, sarebbe meglio lo facesse anche in faccia, perché non ti fidi delle voci riportate da terze persone. Preparati eventualmente allo scontro. Buone condizioni di salute, altrettanto l’amore, meno bene il lavoro.

GEMELLI – Ci sono problemi che vuoi affrontare oggi, ma se ti guardi bene dentro, scopri che non hai colpe. Se però il pensiero ti tormenta, allora passa all’azione. Ottimo lo stato di salute, non altrettanto la situazione in amore e nel lavoro.

CANCRO – Non sei il tipo che prende decisioni senza valutare attentamente pro e contro. Quando lo si fa in modo affrettato, spesso le conseguenze non sono positive e non gradite dalle persone coinvolte. Non è un grande cielo in generale.

LEONE – Difficilmente ti fai convincere a rivedere le tue posizioni, tutto deve essere fatto secondo la tua linea. In questa giornata però, potresti cominciare a considerare anche le idee degli altri, magari scopri che sono migliori. Qualche problema in amore.

VERGINE – È una giornata in cui hai difficoltà ad accettare la presenza di una persona che da poco è entrata nella tua vita di tutti i giorni. Probabilmente ciò accade perchè sei riservato e schivo, se poi l’umore non è dei migliori, la situazione peggiora. Fai attenzione, perchè l’altra persona potrebbe prendere male il tuo atteggiamento.

BILANCIA – Hai la presunzione di primeggiare in tutto, quando non succede vai in crisi, è il caso di questa domenica. Sii più leggero, pensa a divertirti ed evita situazioni che non sono di tua competenza. Occhio alla salute.

SCORPIONE – Cerca di non dare troppo spago ad altre persone che parlano troppo e che potrebbero dire qualcosa che ti infastidirebbe. Pertanto, ti consiglio di evitarle. Non brillante la situazione in amore.

SAGITTARIO – Devi essere prudenti riguardo a certe questioni famigliari. Ti sei fatto un’idea che potrebbe essere sbagliata, un libro non si giudica dalla copertina, hai bisogno di saperne di più prima di emettere sentenze. Le stelle non sono favorevoli in questa giornata.

CAPRICORNO – Sei entusiasta per delle qualche rivelazione che hai avuto su persone e affari. Adesso sai come comportarti, ma ti costerà molta fatica. In amore procede tutto al meglio, un po’ meno la salute.

ACQUARIO – Questa domenica potrebbe farti incontrare una persona simpatica con cui passare momenti decisamente piacevoli. Fatti trascinare dagli eventi senza pensare troppo, se sarai soddisfatto, puoi pensare ad un altro appuntamento.

PESCI – Potresti avere una discussione con qualcuno che ti accusa di qualcosa. Prendila nel modo giusto, non ti ritrovi nelle sue parole e riuscirai a smentirlo facendogli fare una pessima figura.

