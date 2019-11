Oroscopo di domani, giovedì 14 novembre 2019: Capricorno vincente, più coraggio per il Toro

Nelle previsioni astrali segno per segno di domani, giovedì 14 novembre 2019, la Vergine è attesa da una bella sorpresa, il Sagittario non deve mischiare questioni sentimentali e lavorative, i Pesci dimostrano il loro altruismo. Leggiamo l’oroscopo di domani.

Oroscopo del 14 novembre 2019

ARIETE – E’ una giornata in cui devi effettuare una scelta delicata per un compito importante. Ovvero, attraverso una selezione che non lascia spazio a benevolenze e personalismi alcuni, scegliere la persona che deve affiancarti, seria, competente e lavoratrice.

TORO – Una situazione va risolta, devi farti avanti e affrontarla con coraggio senza l’alibi di non esserne capace e non di avere gli strumenti necessari, è troppo tempo che rimandi. Fai affidamento al tuo intuito per riuscire nell’intento.

GEMELLI – E’ la giornata in cui devi mettere da parte le frivolezze e dedicarti agli affari più importanti che richiedono molta attenzione e impegno. Non farti dissuadere da qualcuno che vorrebbe solo bloccarti per invidia di un tuo successo.

CANCRO – Dedica le tue energie alle questioni che ti interessano di più, anche se questo può provocare il malcontento di alcune persone che speravano nella tua attenzione. E’ giusto portare avanti i tuoi piani quotidiani, senza alcun timore.

LEONE – Se vuoi fare qualcosa anche per una questione che non ti riguarda direttamente, ma che senti di dover fare nonostante possa risultare difficile e dispendioso, agisci. D’altronde sei convinto di poter fare meglio della persona interessata e la tua coscienza ti impone di farlo pur non essendo obbligato.

VERGINE – E’ possibile che questo giovedì ti riservi una sorpresa piacevole, qualcosa che non ti cambierà la vita ma che ti renderà felice e spensierato per un po’. Per un momento spariranno i tuoi pensieri e godrai d questa gioia per questa piccola esperienza.

BILANCIA – E’ una giornata particolare, nella quale provi a far capire ad una persona che può essere il tuo partner, che ci sono da definire i ruoli per evitare confusione. Non vuoi trovarti nella condizione di non sapere se sei impegnato o meno.

SCORPIONE – Avere rispetto per se stessi è fondamentale, non permettere in questa giornata a qualcuno di comandarti ed importi di fare qualcosa che trascende dai tuoi principi, soprattutto per una persona a cui non tiene particolarmente.

SAGITTARIO – Attenzione a non mischiare questioni sentimentali con altre lavorative, sarebbe un errore da cui non potresti tornare indietro. Rifletti molto bene, prima di fare il passo più lungo della gamba.

CAPRICORNO – E’ una giornata che permette l’ottenimento di un altro successo, ci stai lavorando da tanto con grande impegno e sacrificio. Finalmente puoi dire di avercela fatta, anche se la tua ambizione ti farà puntare al raggiungimento di un altro traguardo.

ACQUARIO – Qualcuno ti ha già dato modo di pensare in altre circostanze, ma in questa giornata le tue idee al proposito sono chiare e ti fanno comprendere i motivi che portano alcune persone a comportarsi in un determinato modo, sei pronto per alleviare loro dal peso di portare un segreto da soli.

PESCI – Cerca di stare più vicino alle persone che attraversano un momento difficile della propria carriera. Sei capace di incoraggiarli a credere nelle proprie capacità, così come faresti tu. Non lasciare che abbandonino i loro sogni.

