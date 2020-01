Oroscopo di domani, giovedì 16 gennaio 2020 per tutti i segni: Scorpione molto fortunato

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di giovedì 16 gennaio 2020. L’oroscopo sembra essere molto favorevole allo Scorpione. I nativi dell’Ariete e del Toro faranno bene a inventarsi qualcosa per uscire dalla routine quotidiana.

Oroscopo 16 gennaio

ARIETE

Luna in opposizione, l’unica cosa da fare per provare a centrare l’obiettivo che hai fissato, è procedere a passettini costanti. Esci dalla routine quotidiana creando qualcosa di sorprendente e inatteso.

TORO

E’ un bel cielo che ti dona tanta energia da sfruttare per essere molto attivi ed evitare la noia. Anche se sei una persona legata alla routine quotidiana, devi uscire un attimino dagli schermi, apporta qualche novità per sentirti più appagato.

GEMELLI

Le questioni familiari lasciate in sospeso, possono trovare una soluzione grazie al supporto della Luna. Se darai molto nella sfera delle amicizie, riceverai anche tanto, quindi non risparmiarti.

CANCRO

Hai un problema che pensavi di poter affrontare da solo, ma capisci che hai bisogno dell’aiuto di un amico che ci sarà per te e a cui dovrai mostrare la tua gratitudine. Cerca di dare una scossa alla tua vita abitudinaria.

LEONE

Basta rompere il ghiaccio sul lavoro, poi tutto diventerà più facile. Riuscirai a mandare in porto anche i compiti più pesanti e senza faticare troppo. Marte è favorevole, ogni sfida di questa giornata sarà vinta.

VERGINE

Giove Favorevole ti invita a dare più forza alle tue iniziative. Riuscirai a portare più entrate e a far fruttare i tuoi risparmi. Ci sono buone opportunità da cogliere al volo, non vi mancheranno intuizione e capacità di agire.

BILANCIA

E’ tempo di valutazioni e selezioni, fai chiarezza su cosa ti vuoi cimentare e su cosa lasciar perdere, una decisione che non deve tener conto delle aspettative altrui. Sii prudente e meno distratto.

SCORPIONE

Gli astri sono favorevoli, nonostante divergenze di carattere, in amore la passione e la complicità supereranno tutto. Se cerchi lavoro, sei baciato dalla fortuna delle stelle in questa giornata.

SAGITTARIO

Le stelle ti invitano a dedicare più tempo al lavoro e agli amici nel modo più opportuno. Se pratichi discipline sportive, Marte ti aiuta ad essere profittevole e duttile.

CAPRICORNO

In questa giornata sei molto tentato dal voler polemizzare, vuoi imporre le tue idee a tutti i costi. Cerca di far combaciare il tuo ritmo con quello della persona amata, così da superare qualche incomprensione.

ACQUARIO

Un amico sarà in grado di apprezzarti per la tua capacità di ascolto e valutazione, non che per la simpatia. Hai bisogno di trovare un equilibrio interiore ma anche fisico, più attività sportiva e meno sregolatezza nell’alimentazione.

PESCI

Venere e Giove valorizzano la tua creatività, sarà un periodo molto avvincente e appagante. Percepisci le intenzioni e i sogni della persona che ti sta vicino, affidati al tuo sesto senso e non sbaglierai.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube