Oroscopo di domani, giovedì 19 dicembre 2019: Ariete, basta con i segreti!

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? Il consiglio del giorno è per il Toro: ritrova un po’ di positività e non scoraggiarti. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo del giorno di giovedì 19 dicembre 2019.

Oroscopo 19 dicembre 2019

ARIETE – Sei una persona a cui si può affidare un segreto o delle confidenze, non sei il tipo da sparlare. Tuttavia, non è questa la giornata adatta per assumere questo ruolo, non ti va proprio di portarti un fardello addosso per qualcosa che nemmeno ti riguarda.

TORO – Sei troppo negativo, in questa giornata vedi sempre gli obiettivi come qualcosa di ancora lontano, non riesci nemmeno a farti dare una carica positiva che di solito ricevi dagli altri. Non scoraggiarti, la determinazione non ti manca.

GEMELLI – Difficilmente riuscirai a guadagnarti la fiducia di una persona che ti sta vicina. In questa giornata devi passare dalle parole ai fatti, magari rinunciando pure a qualcosa. Sforzati di essere più socievole e concreto.

CANCRO – Pur trascorrendo del tempo con una persona che ti piace, non riuscirai ad esprimerti al massimo, avvertirai la sensazione di dire cose futili. Questo ti porterà a rammaricarti del tuo atteggiamento, ma non fartene una colpa, può capitare una giornata così.

LEONE – I tuoi sentimenti non sono molto stabili in questa fase della tua vita. D’altro canto, non puoi nemmeno lamentarti in quanto avrai occasione già in questa giornata di parlare con certe persone e chiarirvi. Non fare il passo più lungo della gamba.

VERGINE – Potrebbe essere una giornata fortunata, ma non devi avere la presunzione che tutto accada subito. Prova a insistere con persone che sai possono aiutarti e a cui devi essere consapevole, dovrai restituire il favore.

BILANCIA – In questa giornata faresti bene a occuparti di alcune questioni che non sei ancora riuscito a risolvere. Il tempo stringe e devi darti da fare, ci vorrà pazienza ma alla fine eviterai che possano sfociare a lungo termine in modo negativo.

SCORPIONE – Non devi trascurare le tue relazioni in questa giornata, potresti avere conseguenze spiacevoli in futuro, come perdere la fiducia della persona amata. Fai attenzione ai segnali che ti lancia il partner, puoi ancora recuperare.

SAGITTARIO – Le tue idee creative e gli argomenti stanno per terminare. Evidentemente le persone che hai frequentato e l’ambiente in generale non ti ha stimolato abbastanza e non ti hanno permesso di considerare alcune opportunità.

CAPRICORNO – In questa giornata, puoi immaginare quali siano le tue priorità e come metterti alla prova. Un nuovo progetto metterà in luce le modifiche e i miglioramenti da apportare. Ci sarà bisogno di cambiare la tua routine quotidiana.

ACQUARIO – Ti stai preoccupando troppo, le situazioni che hai dovuto affrontare sono lontane e risolte in qualche modo, per cui cerca di dedicare del tempo a te stesso e alle persone che ami.

PESCI – Ti senti forte in questa giornata, tanto da poter ottenere ciò che vuoi dalle persone che ti stanno vicino e che fino ad ora ti hanno concesso poco. Sei consapevole dei loro punti deboli e sai come sfruttarli per ricavarne dei vantaggi.

