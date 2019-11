Oroscopo di domani, giovedì 21 novembre 2019: pura energia positiva per il Capricorno!

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di giovedì 21 novembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Toro dispensatore di amore, Cancro scaltro, Vergine carica di energia, relax necessario per Scorpione e Acquario.

Oroscopo 21 novembre 2019

ARIETE – In questa giornata hai la possibilità di dedicarti alle relazioni che ultimamente hai trascurato per mancanza di tempo. Ritrovi la voglia di dimostrare il tuo affetto alle persone a te più care, capendo che cosa provano nei tuoi riguardi: è un giorno proficuo per i sentimenti.

TORO – Senti di avere tanto amore da dare in questa giornata e ti poni in modo di farlo senza limiti, riscontrando il piacere di chi lo riceve. Non per forza deve essere il partner il destinatario, potrebbe trattarsi di una persona di famiglia come di un amico, comunque qualcuno che contribuisce a riempirti la vita.

GEMELLI – E’ un rapido susseguirsi di sviluppo per alcune situazioni, il che ti porta a confonderti un po’ anche in prospettiva futura, specialmente sulle responsabilità da assumerti. Confuso ma non timoroso, hai al tuo fianco persone valide che ti supporteranno al meglio.

CANCRO – Probabilmente deciderai di comportarti meglio con alcune persone che nonostante non stimi molto, possono tornarti utili per i tuoi obiettivi. E’ la giornata in cui devi fare buon viso a cattivo gioco, il che ti riesce abbastanza bene.

LEONE – Ti invito a parlare lo stretto necessario in questa giornata, soprattutto se non hai argomenti o devi farlo tanto per colmare dei vuoti. Il rischio è di risultare fuori luogo e di commettere qualche gaffe che le persone che ti stanno intorno non ti perdonerebbero.

VERGINE – Sei carico di energia, tanto da riuscire ad assolvere a tutti i tuoi compiti senza accusare stanchezza. Riceverai con tua grande soddisfazione, l’ammirazione delle persone che d’altronde si aspettavano ciò, guadagnerai terreno grazie a loro.

BILANCIA – Cerca di essere più affettuoso con le persone che dici di voler bene, altrimenti potrebbero allontanarsi facendoti rimanere male. Tuttavia, eri già stato avvisato, per cui non puoi scendere dalle nuvole se accade ciò.

SCORPIONE – Questo giovedì dovrebbe essere dedicato ad un po’ di relax. Devi sospendere responsabilità e progetti che non stanno portando frutti ma solo ansia e stress. Dopo una pausa, ritroverai la calma e la lucidità necessaria per rivalutare le varie questioni.

SAGITTARIO – In questa giornata hai difficoltà nel tenere determinate posizioni, in quanto chi ti sta vicino ti porta a riflettere e magari a rivedere alcune opinioni. Hai dimenticato di considerare certe questioni, ma puoi tornare indietro.

CAPRICORNO – La tua positività può tornare utile in questa giornata alle persone che ti sono affianco e che vivono un momento complicato a causa di responsabilità e preoccupazioni che non riescono a gestire. Trasmetti loro questa tua energia con impegno.

ACQUARIO – Sei alla ricerca di un po’ di riposo e tranquillità, che dovresti riuscire ad ottenere almeno in parte. Le persone che ti circondano comprendono il tuo bisogno, troverai buon alleati soprattutto se lo sei stato tu a suo tempo.

PESCI – Potresti essere preoccupato per qualcuno che ti sta affianco e per cui provi grande stima e affetto. D’altronde, queste persone ti sono state vicine negli ultimi tempi senza chiedere nulla in cambio. Adesso tocca a te prendertene cura.

Per leggere l’oroscopo di oggi: Oroscopo di domani, mercoledì 20 novembre 2019: il Cancro baciato dal fato!

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook – Twitter – Gnews – Telegram – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su WhatsApp al nuovo numero 3516559380 - inserisci questo numero in rubrica e inviaci il seguente messaggio tramite WhatsApp: "notizie", ti risponderemo il prima possibile.