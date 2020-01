Oroscopo di domani, giovedì 23 gennaio 2020 per tutti i segni: Gemelli vincente e fortunato

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di giovedì 23 gennaio 2020. L’oroscopo prevede una giornata molto proficua e baciata dalla buona sorte per i nativi del Gemelli e della Vergine. Single o accoppiato, in amore brillano le persone dei Pesci.

Oroscopo 23 gennaio 2020

ARIETE

Un imprevisto potrebbe scombussolarti la giornata, ma se agirai tempestivamente e con calma, riuscirai a risolvere il problema. In una relazione d’amore, non essere troppo precipitoso nell’aprirti, lascia che sia l’altra persona ad esprimere i suoi sentimenti.

TORO

Probabilmente, dovrai fare una scelta importante, ti consiglio di optare per un percorso meno scontato e più innovativo. Venere propositiva in amore, il tuo rapporto procede verso un consolidamento in prospettiva futura.

GEMELLI

Mercurio ti regala grande grinta in tutto ciò che fai, che si tratti di routine giornaliera o di rapporto di coppia, la realtà di questa giornata è che sei vincente e fortunato. Concediti un regalo come premio.

CANCRO

Se nutri incertezza sul da farsi nella tua attività, manda un fido collaboratore a sondare la situazione, poi valuti e decidi. Per migliorare il rapporto con il partner, prova ad essere più empatico.

LEONE

Potresti avere delle divergenze con un parente, più che cercare o continuare in un conflitto, prova a cercare un compromesso, ognuno deve fare la propria parte nei limiti del possibile.

VERGINE

Ci sono due pianeti favorevoli in questa giornata, tanto da poter avere dei profitti inattesi. Anche la Luna è dalla tua parte e ti darà un grande aiuto nei tuoi tentativi teneri di conquista.

BILANCIA

Ti senti pungolato, è un segnale da sfruttare per iniziare a dare una svolta nella tua vita in ambito lavorativo ma anche affettivo. Il tuo essere riservato e onesto ti aiuterà in una situazione importante di carattere sociale.

SCORPIONE

Se sei un cuore solitario e ti sei deciso a trovare la persona giusta per te, gli astri ti aiutano ad apparire pieno di charme. Grazie anche alle tue abilità da conquistatore, riuscirai ad andare spedito nel raggiungimento nell’obiettivo.

SAGITTARIO

Giornata alquanto frenetica, ci sono tante da cose da fare e bene. Senti l’esigenza di vivere una relazione meno monotona e più complice, sorprendente, Marte renderà possibile andare in questa direzione con successo.

CAPRICORNO

Se ti vengono affidate grosse responsabilità in ambito professionale, le stelle sono favorevoli affinchè tu ne carichi con coraggio e successo. Venere ti supporta nell’avvicinare una persona per cui hai le farfalle nello stomaco.

ACQUARIO

Lieve perturbazione dovuta al Sole quadrato a Urano. Non lasciate che un familiare avanzi le proprie pretese a svantaggio delle vostre. Mercurio nel segno vi infonde un’ammirevole abilità strategica nell’affrontare situazioni anche inusuali.

PESCI

E’ il tuo magic moment nel rapporto di coppia, tutto è assai piacevole e soddisfacente. Se sei single sii audace e la fortuna ti aiuterà. Carpe diem se vuoi sconfinare verso nuovi orizzonti molto intriganti.

