Oroscopo di domani, giovedì 28 novembre 2019: Scorpione, la fortuna aiuta gli audaci

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di giovedì 28 novembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Buone stelle brillano nel cielo dello Scorpione e dei Pesci. Il Capricorno trova la sui guida, Toro troppo vanesio!

Oroscopo 28 novembre 2019

ARIETE – Predisponiti al meglio per qualcosa di eccitante organizzato da una persona che ti vuole molto bene e che vuole regalarti un momento di felicità. Magari non sarà niente di eccezionale, ma servirà per ridarti il sorriso che hai perso.

TORO – Anche oggi, continui a curare molto il tuo aspetto che è diventato una priorità per te da un po’ di tempo. Sei divenuto vanesio, ma cerchi di negarlo, tentativo che fallisce miseramente, negare l’evidenza è impossibile

GEMELLI – Qualcuno vuole accompagnarti in un posto ma tu vorresti andarci da solo, ti impegnerai tanto per scoraggiarlo. Hai bisogno di stare un po’ per i fatti tuoi, ma per non ferire nessuno, cerca di essere diplomatico.

CANCRO – Ci sono tante cose da fare e da organizzare per le persone a cui vuoi bene, tieni in considerazione le idee degli altri, non è il caso di litigare proprio in una giornata che deve essere perfetta e allegra.

LEONE – Nonostante i tuoi desideri siano comprensibili, qualcuno li trova eccessivi e poco concreti. Cerca di essere comprensivo, ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero, ma allo stesso tempo, se certe persone si mostrano insistenti e invadenti, frenali.

VERGINE – Sei preso dalla nostalgia, dai tempi passati in cui ti sentivi spensierato e poco impegnato. Devi cercare di concentrarti sul presente, su ciò che hai e che non è poco, così da riacquistare un po’ il sorriso. Una bella uscita serale non può che farti bene.

BILANCIA – Sei preso di mira da giudizi e sentenze, come se gli autori conoscessero davvero la tua vita. Forse hai sbagliato a fidarti di certe persone ma, poiché indietro non si puà tornare, non ti resta che ristabilire le giuste distanze.

SCORPIONE – Le stelle ti regalano una grande energia e tanta fortuna. Puoi fare tutto ciò che vuoi, da un progetto alla conquista di una persona che ti piace, ottenendo successo. In una giornata così, stare immobile sarebbe delittuoso.

SAGITTARIO – I tuoi sentimenti potrebbero esser enfatizzati da un evento recente che ti ha visto protagonista, tutto ciò ti confonde e non ti fa mettere a fuoco il futuro. Riponi più fiducia negli altri, ma non abbassare completamente la guardia.

CAPRICORNO – Sei sulla buona strada, i tuoi desideri hanno trovato una guida, anzi, qualcuno che ti aiuterà anche nel tuo percorso e senza chiedere nulla in cambio, meglio di così!

ACQUARIO – E’ una giornata in cui hai dei progetti da sviluppare, ma ci saranno anche degli imprevisti che ti impediranno di portarli avanti. Un appuntamento preso per caso, potrebbe risultare fruttuoso, cerca di essere positivo.

PESCI – Sei entusiasta, tanto da contagiare gli altri e da rendere positive sia le relazioni di lavoro che quelle private. Contenti tutti e soddisfatto tu. Osa senza timori, non farlo potrebbe farvi perdere una buona occasione.

