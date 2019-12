Oroscopo di domani, giovedì 5 dicembre 2019: Capricorno, intelligenza e fortuna al servizio

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? I Gemelli devono assumersi le proprie responsabilità, lo Scorpione ha bisogno di una guida, Sagittario allegro e altruista. Qui di seguito potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo di giovedì 5 dicembre 2019.

Oroscopo 5 dicembre

ARIETE – Ci sono diverse cose che potrebbero condizionare i tuoi sogni, per esempio un’esperienza passata che torna a galla provocando la nascita di qualche dubbio etico. Se hai questioni lavorative da risolvere, devi fermati a pensare con più tranquillità.

TORO – In questa giornata ci sono situazioni che ti fanno dubitare della serietà di alcune persone. Tuttavia, hai ancora tempo per approfondire la questione, visto che esse sono a te vicine e puoi testarle. Probabilmente, in seguito sarai più tranquillo.

GEMELLI – In questa giornata viene alla luce la responsabilità di qualcosa per cui non puoi evitare di farti un esame di coscienza. Non è possibile delegare qualcuno, la questione riguarda solo te: ti invito a riflettere bene.

CANCRO – Prova ad essere generoso e disponibile in questa giornata, qualcuno ne avverte il bisogno. Sei così positivo da contagiare chi ti circonda, unito alla tua esperienza potresti essere molto utile. Sii più paziente con chi di solito non ti vuole ascoltare.

LEONE – Devi parlare con maggiore cautela in questa giornata e con una certa competenza. Le tue parole potrebbero influenzare in modo decisivo il concetto che le persone che ti ascoltano hanno di te.

VERGINE – Devi affinare la tua comunicazione, tanto che sarai richiamato dalle persone che ti stanno intorno per spiegarti modi migliori di espressione. Sarai capace di apprezzarlo e di mettere in pratica ciò che hai appreso.

BILANCIA – In questa giornata può accadere qualcosa che ti segna, ma dovresti avere abbastanza sangue freddo da non farti cambiare atteggiamento, danneggiando gli alti ma anche te stesso. Sii pratico e nessuno soffrirà.

SCORPIONE – Hai bisogno di essere guidato da persone più esperte e devi accettare i loro consigli, senza pensare che abbiano un secondo fine. L’esperienza si acquisisce anche così, è proprio quello che stanno cercando di farti capire le persone che ti circondano.

SAGITTARIO – E’ una giornata particolare, chi ti sta intorno non è di buonumore mentre tu sei alquanto allegro, agisci con tatto e cautela qiuando ti poni verso queste persone, altrimenti potresti provocare un peggioramento della situazione di quest’ultime.

CAPRICORNO – In questa giornata hai a disposizione la tua intelligenza che unita ad una certa dose di fortuna, ti porterà ad ottenere grandi risultati ed a superare tutti gli altri. Al tuo fianco ci sarà una persona che ti stimolerà in continuazione.

ACQUARIO – Sei stato un po’ in un limbo, ma finalmente è arrivato il momento di liberarti di un peso. In questa giornata hai tante possibilità da considerare ed eventualmente sfruttare. Stai sempre in campana e accetta l’aiuto che ti viene proposto.

PESCI – Se vuoi avere una chanche di conoscere una persona che ti interessa, devi prendere il coraggio a due mani e buttarti, senza fare le vittime in caso di insuccesso. Eventualmente cerca di chiederti il perchè dell’accaduto, ti sarà utile per il futuro.

