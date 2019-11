Oroscopo di domani, giovedì 7 novembre 2019: Toro carico, Capricorno timoroso

Nelle previsioni astrali segno per segno per domani giovedì 7 novembre 2019, l’Ariete deve uscire dalla routine, i Gemelli hanno bisogno di dedicare tempo a se stessi, il Cancro deve prendere la situazione in mano.

Oroscopo 7 novembre 2019

ARIETE – Per trarne il meglio da questa giornata, hai bisogno di relazionarti con persone che hanno qualcosa da dire di interessante, che possano stimolarti. Stesso discorso in ambito lavorativo, devi relazionarti con chi può favorire la tua creatività, basta routine.

TORO – Hai un elevato carico di energia, tale da poter pensare a te stesso ma anche agli altri. Ci sono diverse opportunità da sfruttare, fai una selezione e concentrati su ciò che serve per risolvere delle situazioni urgenti che porteranno benefici per un lungo periodo.

GEMELLI – Questo giovedì ti invita a concedere del tempo a te stesso, per svagarti o per rilassarti. Infatti, non ci sono le persone con cui poter mandare avanti dei progetti di lavoro, e che da solo non potresti sviluppare.

CANCRO – E’ tempo di prendere in mano la situazione e di uscire dalla passività. Le cose che ti vengono dette non puoi sempre prenderle per buone a prescindere. Devi analizzare, valutare gli effetti di certe decisioni e azioni, prendere coscienza di chi sei e di cosa vuoi.

LEONE – In questa giornata potresti dedicare il tuo tempo a prenderti cura di più di una persona, d’altronde è nella tua natura aiutare gli altri, anche più che te stesso. Non chiedi mai niente in cambio, e questo ti porta inevitabilmente a renderti conto di dare tanto e ricevere poco.

VERGINE – Evita di entrare in discussioni dove la tua competenza non è sufficiente, potresti ricevere i rimbrotti delle persone a te vicine. A volte i tuoi interventi sono intempestivi e fuori luogo, creando il malcontento altrui.

BILANCIA – Ci sono tante da osservare in questa giornata, più di quanto tu non possa vedere. Avere molto prospettive non può che essere un vantaggio, ma spesso non è possibile, quindi non resta che affidarti al tuo giudizio.

SCORPIONE – Ci sono grandi progetti in vista per te, tutti da considerare, non farti prendere dalla pigrizia o dal timore di scontentare qualcuno che vuole cambiamenti. A volte è necessario cambiare rotta e obiettivi, se una persona tiene davvero a te, deve accettarlo.

SAGITTARIO – Questa giornata ti vede in ottima compagnia, sei a tuo agio come non mai. Ultimamente avevi messo da parte l’idea di poterti svagare, quasi non credevi che qualcuno potesse farti divertire: hai bisogno di distrazioni come queste.

CAPRICORNO – Ci sono delle stiuazioni complicate da affrontare di cui hai timore, il che ti porta facilmente a prendere decisioni errate che invece di permettere di vendicarti di alcune persone, risultano autolesioniste.

ACQUARIO – Le stelle ti invitano ad essere più disciplinato in questo giovedì, più di quanto tu non lo sia di solito. Non puoi sperare sempre nell’aiuto delle persone che spesso accorrono in tuo aiuto quando hai un problema. Hai tutte le capacità per cavartela da solo, quindi agisci.

PESCI – Qualcuno potrebbe trovarti poco interessante e te lo farà capire chiaramente. Questo non deve tangerti più di tanto, i giudizi e le sensazioni sono soggettive, per cui potresti risultare nel modo opposto ad altri.

