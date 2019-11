Oroscopo di domani, lunedì 11 novembre 2019: Cancro, nulla può rovinarti la giornata!

Nelle previsioni astrali segno per segno per domani, 11 novembre 2019, i Gemelli devono essere più chiari con il partner, lo Scorpione deve avere coraggio, i Pesci devono prendersi cura di sè. leggiamo l’oroscopo di domani.

Oroscopo 11 novembre 2019

ARIETE – In questa giornata devi essere molto disponibile, qualcuno ha bisogno del tuo supporto che deve essere concreto, non perderti in congetture e chiacchiere inutili.

TORO – Non impelagarti in discussioni che non ti competono, hai ben altro a cui pensare e di cui occuparti. C’è il tempo per scherzare e il tempo per essere seri, ebbene, questo è il momento per restare concentrati e non lasciarsi andare al faceto.

GEMELLI – La persona che ti piace non riesce a capire cosa tu voglia dire o fare. E’ assai probabile che tu le abbia mandato un messaggio contraddittorio o confuso. Non resta che incontrarla dal vivo e parlarle con chiarezza, a patto che tu abbia una posizione chiara.

CANCRO – E’ un inizio settimana da prendere con leggerezza, senza far pesare a nessuno i tuoi eventuali piccoli problemi che affronterai con positività e risolverai senza affanno. Qualsiasi cosa accada non riuscirà a rovinarti il buon umore, è una giornata baciata dalle stelle.

LEONE – Sei particolarmente incline a sperimentare nuove situazioni, anche se apparentemente non molto convenienti per la tua posizione affettiva o lavorativa. In realtà non si tratta di nulla di provocatorio, solo un po’ di divertimento diverso dal solito.

VERGINE – Se hai intenzione di organizzare una festa, è bene che tu lo faccia con abnegazione e prendendoti tutto il tempo che ti serve. In caso contrario, rischi di deludere tutti, compreso te stesso. Se è necessario, fatti aiutare.

BILANCIA – Sei una persona molto pratica, il che non può essere che una virtù. In questa giornata dimostrerai con buona tempestività di esserlo e le persone che ti sono vicine lo apprezzeranno molto.

SCORPIONE – E’ un lunedì in cui devi attivarti per risolvere delle questioni che ti stanno infastidendo e che non puoi ignorare. Anche nel caso tu abbia dei timori nell’affrontarle, devi trovare il modo giusto per concludere e non tornarci più sopra.

SAGITTARIO – Il tuo lavoro necessita di molto impegno in questo periodo, e tu non sei nelle migliori condizioni psicofisiche per farlo. Tuttavia, in questa giornata non dovrai preoccupartene e la cosa ti farà tirare un grande sospiro di sollievo.

CAPRICORNO – E’ una giornata particolare che gira in modo strano. Sembra che tu preferisca sia grigia piuttosto che allegra, come se fossi apatico e privo di stimoli, tanto da voler rimanere nella routine di tutti i giorni a fare le stesse cose con le stesse persone.

ACQUARIO – E’ una giornata in cui ti ingegni per trovare il modo migliore e gli stimoli giusti per passare il tempo con qualcosa di interessante, ci riuscirai e ti renderai conto che non sei capace solo di svolgere il tuo lavoro.

PESCI – Hai la possibilità di risolvere questioni con grande rapidità in questa giornata. Allontana la negatività e tieniti più in forma, mens sana in corpore sano, e anche gli altri saranno allegri come te.

