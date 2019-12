Oroscopo di domani, lunedì 16 dicembre 2019: Ariete, una giornata da ricordare!

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? I nativi della Vergine si preoccupano troppo, quelli dei Pesci devono armarsi di coraggio e smuoversi. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo di domenica 15 dicembre 2019.

Oroscopo 16 dicembre 2019

ARIETE – La giornata perfetta! L’unica cosa che devi fare è predisporti per accogliere tante situazioni ed eventi positivi. Resterai sorpreso dall’evoluzione estremamente positiva di un lunedì da non dimenticare.

TORO – Ti apri alla vita, vuoi godere ogni istante di questa giornata in modo molto gioioso, d’altronde divertirsi è qualcosa che sai fare bene e che ti riesce facile. Potrai anche trasportare gli altri in questo tuo momento di estrema spensieratezza.

GEMELLI – Qualcuno ti provocherà belle sensazioni ed emozioni, non riuscirai ad essere imparziale dinanzi ad esso, tanto da lasciarti scivolare addosso alcune mancanze, cosa non da te, visto la tua pignoleria.

CANCRO – Sembri avere un fuoco dentro, sei irruento e parlerai più con il cuore che con la ragione. Questo modo sarà apprezzato dalla persona a cui ti rivolgi la tua passione, specie se ultimamente aveva avuto l’impressione che tu fossi freddo e distaccato.

LEONE – Un amico potrebbe chiamarti per proporti un affare o una serata di follia. A prescindere dal motivo, purtroppo sei abbastanza impegnato per poter accettare. In ogni caso, ti invito a pensarci.

VERGINE – Sei troppo preoccupato da eventuali cambiamenti in arrivo in ambito lavorativo, la cosa ti rende ansioso e agitato. Tutti gli alri colleghi sono tranquilli, forse saranno a tre preferiti. Tuttavia, pensa a fare il tuo senza fasciarti la testa prima di rompertela.

BILANCIA – Preparati ad una giornata di coccole e dolcezza, ne hai bisogno così come il tuo partner, ci manca solo il miele! Sarà una bella emozione e potresti anche sbilanciarti più del previsto per l’occasione.

SCORPIONE – In questa giornata, dovrai sopportare un capo invadente, oppure un partner spigoloso o ancora un figlio capriccioso. Insomma, non sarà per nulla facile la gestione di una di queste situazioni, ma resta lucido.

SAGITTARIO – Stai attraversando una fase in cui niente sembra avere troppo significato, anche eventuali decisioni saranno prese svogliatamente. Ti manca l’autostima e questo atteggiamento danneggerà la buona immagine che gfli altri si erano fatti di te.

CAPRICORNO – Devi essere meno superficiale e meno materialista, affidarti al cuore per risolvere una situazione spiacevole con il partner o con una persona che ti piace per non peggiorare le cose.

ACQUARIO – Avrai modo di stabilire dei punti fermi per costruire qualcosa di importante e concreto per il tuo futuro, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Non farti influenzare dalle idee forti ma allo stesso poco sensate di qualcuno.

PESCI – Stai tergiversando davvero troppo, al punto di aver perso la strada. Devi farti guidare dall’istinto e dalla passione, anche se non sono il tuo rifugio sicuro solitamente, ogni tanto bisogna azzardare con coraggio.

