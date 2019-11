Oroscopo di domani, lunedì 18 novembre 2019: per la Bilancia è giunto il momento di farsi sentire!

Nelle previsioni astrali segno per segno per domani, lunedì 18 novembre 2019, , il Leone è pronto per un nuovo progetto, la Vergine viene messa a nudo, lo Scorpione è cotto a puntino. Leggiamo l’oroscopo di domani.

Oroscopo 18 novembre 2019

ARIETE – Evita di agire di impulso, è preferibile chiedere consiglio a qualcuno prima di fare qualcosa di cui poi pentirsi. Devi essere pronto a qualsiasi cosa ti venga detta, tenendo conto che non sei abbastanza lucido da solo.

TORO – Logorroico e pignolo, in questa giornata non ti sfugge niente, non lasci nulla al caso con il rischio di sfinire chi ti ascolta. Non è un male però, finalmente prendi la situazione in mano, anziché far decidere gli altri per le tue cose.

GEMELLI – Una determinata situazione ti prende molto a livello emotivo, tanto da avere conseguenze sulla tua vita. Non si tratta di essere fragili, anzi, verrai elogiato per il tuo impegno che ti porterà a non farti passare più nulla sotto il naso senza averlo prima analizzato.

CANCRO – E’ un lunedì in cui qualcuno ha deciso di essere molto schietto nei tuoi confronti, occupandosi di qualcosa che ti riguarda ma per cui stai andando in confusione e per il quale non avresti mai chiesto aiuto. Detto ciò, valuta attentamente quanto ti viene detto.

LEONE – Se sei pronto per qualcosa di nuovo, questa giornata sarà molto interessante anche per chi ti sta accanto e che cercherà di assecondarti e coinvolgerti in un nuovo progetto. Dovresti valutare anche il lato più romantico della situazione.

VERGINE – E’ una giornata in cui vengono svelati i tuoi segreti, almeno dalla persona che ti sta accanto e che non ha potuto fare a meno di osservarti, facendosi delle domande e trovando anche risposte. Non è piacevoli mettersi a nudo, ma a volte è necessario.

BILANCIA – Questo lunedì ti permette di sfogarti, di dire ciò che hai tenuto dentro per troppo tempo e che ti stava logorando, non ti sono piaciuti affatto certi comportamenti altrui. La tua reazione è giusta, metti in chiaro la tua posizione.

SCORPIONE – Potresti cadere in un caos interiore al cospetto della persona amata, tanto da farti scivolare addosso anche le divergenze avute. Non riesci a controllarti, sei così cotto da perdonare tutto, nonostante non sia proprio nella tua indole.

SAGITTARIO – Qualche aspetto più dolce della tua vita verrà alla luce in questa giornata. La cosa ti spiazza, ma stai vivendo un momento particolare a livello sentimentale e guadagnerai anche molto credito agli occhi degli altri.

CAPRICORNO – Sei una persona che non trasgredisce mai alle regole e la cosa ti fa onore. Ma in questo momento, fare un’eccezione può tornarti utile per aggirare degli ostacoli che ti farebbero solo perdere tempo.

ACQUARIO – Qualcosa potrebbe assumere una grande importanza in questa giornata, anche se la prima impressione non è stata questa, e nonostante le persone a te vicine ti spingono a non dare troppo peso ad alcuni aspetti, che invece risulteranno fondamentali.

PESCI – Devi allargare i tuoi orizzonti adesso. Di solito ti affidi sempre alle stesse persone, quelle che ti circondano da sempre. Stavolta hai bisogno di un consiglio che venga da qualcuno esperto, da una persona competente e soprattutto più oggettiva.

