Oroscopo di domani, lunedì 2 dicembre 2019. Capricorno, è tempo di fare piazza pulita!

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di lunedì 2 dicembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Ariete è il più fortunato, il Leone affronta situazioni nuove e stimolanti, il Cancro ha bisogno di esternare i propri sentimenti.

Oroscopo 2 dicembre 2019

ARIETE – Hai molte energie da spendere in questa giornata e troverai persone ben disposte a lavorare per te o a starti vicino nelle tue imprese. La cosa interessante e gratificante è che non ti chiederanno nulla in cambio.

TORO – A quanto pare le persone che ti circondano sono tutte impegnate e quindi poco disponibili anche per ascoltarti, devi cavartela da solo in questa giornata. Prendila nel verso giusto, sarà una lezione di vita inedita di cui fare tesoro.

GEMELLI – Cerca delle risposte anche nelle piccole cose di questa giornata, a volte la vita risponde senza necessità di fare domande agli altri. Osserva i dettagli di ciò che ti circonda, sarà più utile di mille parole.

CANCRO – Nelle relazioni più intime devi parlare di più, comunicare senza lasciare nulla al caso. I tuoi sentimenti saranno pubblici ma ti serve esprimerli, anche in assenza dell’altra persona e in compagnia di terzi.

LEONE – Questo lunedì ti pone di fronte una situazione nuova che potrebbe crearti delle difficoltà. Tuttavia, la cosa diventerà stimolante, potrai sfoggiare la tua abilità e la tua resistenza. Non essere severo con te stesso, anche se non riuscirai nel tuo intento, perchè sarà importante anche come nuova esperienza.

VERGINE – Sei preso da un turbinio di sensazioni contrastanti. Per evitare brutti incontri e situazioni spiacevoli, dirai cose che non pensi o troppo crudeli. Ti consiglio di startene per i fatti tuoi per non fare danni.

BILANCIA – Non devi sentirti a disagio con chi ti sta vicino, non ce n’è motivo. Tutto procede benissimo, nulla di cui lamentarti, soprattutto del rapporto che hai con la persona che sta con te in questa giornata. Anche se sei un po’ stanco, sorridi alla vita.

SCORPIONE – Hai tante buone idee che puoi anche condividere in questa giornata con le persone su cui sai di poter fare affidamento. Sii sereno nell’affrontare nuovi progetti, altrimenti sarà difficile organizzare le cose al meglio.

SAGITTARIO – Questa giornata potrebbe diventare un po’ frustrante per te, se desidererai qualcosa che non è alla tua portata, economicamente parlando. Evita le spese eccessive, accontentati, sembri ossessionato dal volere cose che adesso non puoi avere.

CAPRICORNO – E’ giunto il momento di accantonare le persone che non ti rispettano come fai tu con loro, non te lo meriti e non ti servono amicizie di queste tipo che ti porterebbero solo delusioni e problemi. Evita chi parla troppo.

ACQUARIO – Guardati attentamente intorno, in questa giornata devi capire di chi puoi fidarti ciecamente, probabilmente delle solite persone che non ti hanno mai tradito fino ad ora. Se sbagli valutazione, rischi che le tue cose riservate diventino di pubblico dominio.

PESCI – Attenzione a sfidare alcune persone che sono meno sciocche di quanto tu non possa pensare. A volte commetti l’errore di sottovalutare gli altri, questo non può che portarti problemi ma anche ad apparire presuntuoso.

