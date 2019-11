Oroscopo di domani, lunedì 25 novembre 2019: Capricorno felice e baciato dalla fortuna!

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di lunedì 25 novembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Leone di gran buonumore, la Vergine deve dedicarsi alla persona amata, la Bilancia si apre, i Pesci si sono chiusi ma devono riaprirsi agli altri.

Oroscopo 25 novembre 2019

ARIETE – Quando fai il simpatico sei molto apprezzato. In questa giornata c’è proprio bisogno della tua ironia, del tuo umorismo e sarcasmo, è l’unico modo per alleggerire la situazione quando qualcuno si interesserà degli ultimi eventi.

TORO – E’ la giornata ideale per affrontare certi argomenti con una persona che ti sta a cuore ma con cui non hai ancora trovato il coraggio di esternare le tue posizioni. Non riguarda i sentimenti, bensì le tue idee.

GEMELLI – Se ti senti pronto per affrontare una questione che riguarda la tua famiglia, sappi che ciò che sentirai ti lascerà sorpreso. Non si tratta di notizie belle o brutte, solo di informazioni strane da digerire.

CANCRO – Le tue aspettative sono alte per questa giornata, ma le cose non cambiano in un battibaleno o per caso. Devi impegnarti e tanto per migliorare la tua condizione a prescindere da dove vuoi andare a parare.

LEONE – Sei ben disposto per accogliere qualcosa di nuovo, il tuo umore è ottimo e coinvolge positivamente tutte le persone che ti circondano. Qualcuno potrebbe approfittare del tuo stato d’animo, ma tu non ci farai caso, stai troppo bene in questa giornata.

VERGINE – Se hai del tempo libero, devi cercare di trascorrerlo con la persona amata che ha bisogno della tua presenza. La sua reazione sarà estremamente positiva e ti regalerà tante attenzioni. Per il futuro evita di trascurarla.

BILANCIA – Sei spinto da un’irrefrenabile voglia di esternare i tuoi sentimenti d’amore in questa giornata. Il partner sarà contentissimo, ma si ricrederanno anche coloro che ti hanno sempre etichettato come una persona fredda.

SCORPIONE – C’è qualcosa che ti turba in questa giornata, ma non devi farti influenzare, ancora non è successo. Hai difficoltà nella comunicazione, anche le persone che ti amano fanno molto fatica a capire cosa vuoi davvero.

SAGITTARIO – E’ tempo di rinnovamento, uscite con qualcuno per dedicare questa giornata allo shopping. L’abito non fa il monaco, ma magari in questa occasione anche cambiare tipo di abbigliamento può farti svoltare in positivo.

CAPRICORNO – Il tuo cielo è molto sorridente in questa giornata, devi assolutamente sfruttare la buona stella. Sembra che ogni cosa tu faccia sia accompagnata dalla fortuna, ti senti allegro e pimpante, puoi solo goderti la vita.

ACQUARIO – Cerca di darti da fare per avere risultati tangibili in ambito lavorativo. Ci sono delle novità che anche se non ti riguardano direttamente, ti danno una spinta per andare avanti e raggiungere un piccolo o grande successo.

PESCI – Pensa anche alle persone che sono al tuo fianco e che nutrono dei dubbi nei tuoi confronti, a causa di comportamenti che ne hanno condizionato i rapporti. Ti sei chiuso appena qualcuno ha avuto da ridire.

