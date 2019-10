Oroscopo di domani, lunedì 28 ottobre 2019: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Vediamo cosa riservano gli astri per domani, luned’ 28 ottobre, per tutti i segni dello zodiaco. Riflessione e non azione per il Toro, la musica è la consigliera del Cancro. Momento difficile per la Vergine, lo Scorpione deve aprire il suo cuore.

Oroscopo 28 ottobre

ARIETE – E’ una giornata che ti vede impegnati su più fronti, quello sociale ti darà le maggiori soddisfazioni. Sembra che tutti ti cerchino come se fossi l’unica persona che può rendere speciale questo giorno. L’umore è alle stelle.

TORO – Dovresti affrontare delle questioni sentimentali, ma non pare essere proprio la tua giornata. La cosa più saggia da fare è riflettere su cosa vuoi davvero a prescindere da cosa ne possano pensare gli altri.

GEMELLI – C’è una persona che ti ha fatto diversi favori e che non ha mai chiesto nulla in cambio. Sempre disponibile e pronto a sostenerti, stavolta potrebbe sorprenderti chiedendoti un piacere importante.

CANCRO – E’ tempo di musicoterapia. In questa giornata pare proprio che ascoltare musica sia l’unica cosa che riesce a farti rilassare. Probabilmente dovete prendere una decisione e questa compagna di viaggio è l’ideale per farlo in serenità.

LEONE – Se qualcuno potesse dichiararsi più innamorato del romanticismo o della vita di quanto non lo sia tu, sarebbe la persona giusta per te. Questa giornata ti vede semplicemente felice.

VERGINE – Attraversi un momento difficile in cui hai bisogno di consigli, di un punto di riferimento, affidati alle persone che ti circondano, potresti anche trascorrere del tempo divertendoti e distraendoti da alcune preoccupazioni.

BILANCIA – Tutto quello che succede in questa giornata è da prendere con il beneficio del dubbio. Eventi all’apparenza negativi, potrebbero rivelarsi non tali. Ciò che ti sembra scomparso può riapparire.

SCORPIONE – Hai intenzioni serie nei confronti di una persona, ma potresti rimanerci male per la riluttanza di quest’ultima a crederci. A questo punto non ti resta che aprire il tuo cuore ed esternare i tuoi sentimenti.

SAGITTARIO – A volte bisogna andare diritti seguendo il proprio istinto e accada ciò che accada durante il percorso, continuare senza pentirsi mai. E’ un momento in cui devi affermare la tua personalità per non essere sopraffatto dagli altri.

CAPRICORNO – Il tuo stato d’animo non è certamente dei migliori, tanto che non hai voglia nemmeno di scambiarti effusioni con il partner, ancora meno se davanti ad altre persone. Sii sincero e sarai apprezzato per questo.

ACQUARIO – Non farti scivolare le cose addosso in questa giornata, devi affrontare tutte le situazioni per evitare problemi futuri. D’altronde sei una persona che se non risolve le questioni in sospeso, non si dà pace.

PESCI – E’ la giornata ideale per dedicare più tempo alle persone a cui tieni. Può capitare che qualcuno per timore di non essere ben accetto, non ti contatti. Adesso tocca a te fare il primo passo, dimostrare il tuo affetto anche se non ti viene richiesto esplicitamente.

