Nelle previsioni astrali segno per segno, troviamo un Ariete che si rema contro, un Toro felice, un Cancro troppo impegnato sul lavoro che trascura l’amore.

Oroscopo di lunedì 4 novembre 2019

ARIETE – Ti ostini a discutere di qualcosa che non ha più senso in questo momento, tra l’altro con una persona che ti piace e che la pensa come te: davvero inutile! Se poi si tratta del tuo partner, allora stai creando i presupposti per una brutta serata.

TORO – Potresti ricevere una o più sorprese in questo lunedì, e ciò che proverete sarà ben oltre le aspettative. Le persone che ti circondano ti appoggiano, avverti la loro vicinanza, tutto questo rende speciale la tua giornata.

GEMELLI – Potresti incontrare qualcuno che sarà ben lieto di vederti e parlarti, ma non lo sarà altrettanto per te. La cosa migliore è essere moderato e ascoltare, anche se ti costa un po’ di sforzo.

CANCRO – È probabile che tu sia immerso nel lavoro in questo periodo, per passione o per necessità. Questo potrebbe portare una persona a chiedere più attenzioni, cerca di essere comprensivo e prova a ritagliarti più tempo per lei nei limiti del possibile.

LEONE – Ci sono tante situazioni da valutare e avrai l’attenzione degli altri. I tuoi progetti verranno rispettati, quindi non puoi che essere soddisfatto: è quello in cui speravi.

VERGINE – Sei paziente e positivo, qualità che ti ripagano. Infatti, oggi potrebbe accadere ciò che da tempo aspettavi succedesse. Se non fossi stato determinato nel perseguire i tuoi obiettivi, saresti rimasto deluso.

BILANCIA – L’importanza di poter contare sugli amici, si rivelerà molto importante in questa giornata. Di solito sei attento ai bisogni degli altri, adesso tocca a te essere ricambiato. Ritieniti fortunato.

SCORPIONE – Sei sensibile ma anche forte allo stesso tempo, è questo che anche in questo lunedì, si attendono gli altri da te: hanno bisogno del tuo sostegno in una situazione complicata. Abbi sempre un occhio di riguarda per chi se la passa peggio di te.

SAGITTARIO – Qualcuno potrebbe inviarti dei segnali, da tempo sei al centro della sua attenzione, e adesso vuole palesarsi. Purtroppo, anche se ti senti lusingato, nel caso avessi già una relazione, si potrebbero scatenare delle gelosie che sarebbe meglio evitare.

CAPRICORNO – E’ la giornata delle pretese, ci sono persone che ti fanno delle richieste che tu non sei pronto a soddisfare, soprattutto se si tratta di denaro. Non fartene un cruccio, non è colpa tua se non puoi o non te la senti: non sei obbligato.

ACQUARIO – Di solito sei solare e indipendente, il che è un pregio. In questa giornata, però, questo tuo modo di essere disturba qualcuno che per te conta. Corri ai ripari se non vuoi vedere fallire le tue aspettative.

PESCI – La famiglia è al centro dell’attenzione in questo lunedì, non c’è cosa a cui tieni di più, che tu sia genitore o figlio. Ti prodigherai per dare tutto, affetto compreso che provi ma che a volte non dimostri.

