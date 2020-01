Oroscopo di domani, lunedì 6 gennaio 2020: Toro e Capricorno al top

Nella giornata dell’Epifania, come sarà il cielo di tutti i 12 segni zodiacali? Fortunatamente per molti sarà piacevole, ma le buone stelle vanno aiutate con il giusto atteggiamento e con le azioni. Scopriamo le previsioni astrologiche segno per segno, con l’oroscopo di lunedì 6 gennaio 2020.

Oroscopo domani 6 gennaio 2020

ARIETE – Sfrutta la giornata dell’Epifania per dedicarti alle tue passioni, sarà un modo per ricaricare le pile, essere spensierati e fare nuove conoscenze. I consigli di un familiare potrebbero tornarti utili per capire meglio come affrontare e risolvere una questione in sospeso.

TORO – Sarà una “Befana” all’insegna di regali e soddisfazioni. Con le stelle a tuo favore, avrai la possibilità di fare incontri molto interessanti e stimolanti. Cimentati in nuovi progetti che ti renderanno entusiasta e ti faranno sentire vivo.

GEMELLI – Se sei solo, non lo rimarrai a lungo. Sei pronto a cogliere le occasioni che ti si presentano. Se sei in coppia vivrai emozioni forti con il tuo partner. Se vuoi attirare l’attenzione di una persona speciale, Venere ti aiuterà a creare le situazioni adeguate.

CANCRO – L’inizio del nuovo anno è improntato su una maggiore indipendenza, è tempo di dare una direzione diversa alla tua vita. Se dovessi sentirti un po’ sottotono, cerca di scaricare gli impegni e prova a rilassarti.

LEONE – L’Epifania porta consiglio, per esempio dovrai provare ad essere più pazienti in famiglia, allentare la corda, creare un ambiente più sereno. Con l’aiuto di Marte potrai aiutare le persone a cui tieni che sono in difficoltà.

VERGINE – Conoscerai persone nuove con cui condividere delle esperienze. C’è aria di cambiamento e arriveranno importanti novità. Con il partner asseconda la necessità di favorire qualcuna, ti farà sentire più frizzante.

BILANCIA – L’amore vive un momento splendido, Venere transita in Acquario e rende i sentimenti forti e intensi. Presta attenzione alla salute, devi condurre una vita più salutare, Plutone minaccia il tuo stato psicofisico.

SCORPIONE – Potresti essere un po’ troppo impulsivo, devi trovare dei compromessi per non mandare in crisi il rapporto di coppia. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che ti fa battere il cuore ma dal carattere schivo.

SAGITTARIO – Marte ti regala una grande energia, tutto ciò che fai sembra andare bene. In arrivo novità entusiasmanti. Lasciati andare, cercando di non essere maniacale sul controllo, a volte le cose devono fare il loro corso in modo naturale.

CAPRICORNO – Hai un cielo favorevole. L’umore è ottimo e sarai leader nel gruppo degli amici. Nella tua relazione d’amore tenderanno a sparire le incomprensioni e le tensioni. Sarà una giornata baciata dalla fortuna.

ACQUARIO – In ambito lavorativo riuscirai ad emergere. Ci sai fare e sei anche molto convincente. Qualche pensiero di troppo potrebbe distoglierti dagli obiettivi, ma alla fine saprai come cavartela.

PESCI – Sarà un’Epifania piacevole, avrete belle intuizioni per trascorrere al meglio questa giornata. L’intraprendenza non ti manca e il principale obiettivo è stare con le persona amata in estrema spensieratezza.

