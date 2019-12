Oroscopo di domani, lunedì 9 dicembre 2019: Pesci, il giorno della riscossa!

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? L’Ariete deve trovare la forza e il coraggio di prendere posizioni e decisioni importanti. La Vergine deve smettere ci correre a mille non riuscendo nemmeno a godere dei traguardi raggiunti. Qui di seguito potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo di lunedì 9 dicembre 2019.

ARIETE – E’ la giornata ideale per prendere delle decisioni che riguardano il lavoro: se vuoi svoltare devi essere determinato. Fino ad ora hai parlato tanto senza fare nulla, adesso è tempo di prendere una posizione definitiva.

TORO – Stai girando intorno a ciò che succede nella tua vita, quasi come se non volessi prenderne coscienza. Scappare dagli eventi non è più possibile, prendi atto anche di ciò che succede attorno a te, specialmente con riguardo alle aspettative di chi ti ama.

GEMELLI – In questa giornata non devi dare troppo peso ad alcune situazioni che potrebbero provocare reazioni fuori luogo, che indurrebbero gli altri a considerarti male, mentre in realtà non ti conoscono bene. Quindi, lasciati scivolare le critiche addosso.

CANCRO – Se sei preso dalla tua situazione sentimentale, non riuscirai a concentrarti sul lavoro. Quindi, se puoi, cerca di risolvere i tuoi dubbi in mattinata, così da poter tornare ad essere produttivo nella tua attività.

LEONE – Questo lunedì ti porta a fare un passo in avanti nella tua relazione, a cui seguiranno delle riflessioni ma anche tanta felicità. Non aspettarti che accada chissà cosa, a volte basta poco, un semplice gesto per avere di che gioire.

VERGINE – Sei alla ricerca di serenità e tranquillità, ultimamente sei stato troppo agitato e niente e nessuno è riuscito a placarti. Ti consiglio di goderti i tuoi successi, invece di continuare a porti obiettivi sempre più alti e stressarti.

BILANCIA – In questo periodo te ne stai in disparte, evita qualsiasi tipo di visibilità. Se nel sociale la cosa può anche non avere conseguenze negative, sul lavoro diventa un grosso limite per il raggiungimento di alcuni risultati. Le potenzialità non ti mancano, per cui stabilisci contatti e sii protagonista dei tuoi affari.

SCORPIONE – Impegnato in continue battaglie e storie, coinvolgerai chiunque ti starà vicino che per forza di cose dovrai mettere al corrente. Questo risulterà per te positivo, avrai la possibilità di risolvere diverse questioni e la cosa non può che renderti soddisfatto.

SAGITTARIO – In questa giornata vivi nel timore di essere sincero, in quanto non conosci le reazioni che possono scaturirne e non ti va di rischiare. Tuttavia, la verità paga anche se non subito, per cui sii spontaneo e poi si vedrà, almeno sarai a posto con la tua coscienza.

CAPRICORNO – Non ti piace giocare con i sentimenti altrui, cerchi di essere sempre sincero e con tatto, ma in questa giornata avrai a che fare con persone arriviste, quindi non avrai rimorsi nel bloccare le loro aspettative sul nascere.

ACQUARIO – Non puoi nasconderti adesso, devi andare in prima linea in ambito lavorativo. Anche se il futuro ti preoccupa, devi prendere le tue decisioni e assumertene la responsabilità. Prima o poi, certe situazioni devi sperimentarle.

PESCI – In questa giornata, i tuoi pensieri e le tue riflessioni si faranno sentire e potrebbero disturbare chi ti circonda, ma non puoi preoccuparti di ciò. E’ giusto che finalmente ti faccia valere portando avanti le tue idee, soprattutto con chi pensa sempre di avere ragione.

