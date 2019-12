Oroscopo di domani, martedì 10 dicembre 2019: per l’Acquario è tempo di aprirsi!

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? L’Ariete deve più profondo nei discorsi, i Gemelli potrebbero scoprire delle verità nascoste. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo di martedì 10 dicembre 2019.

Oroscopo 10 dicembre 2019

ARIETE – I tuoi discorsi hanno bisogno di essere più incisivi e profondi, altrimenti chi ti ascolta ha la sensazione di percepire frasi superficiali e di circostanza. Se non ti esprimi in modo diverso, rischi di non avere più una seconda occasione.

TORO – In questa giornata torni alla normalità, le persone che ti stanno attorno non devono aspettarsi mosse azzardate. Qualcuno vorrebbe approfittare della tua dose di incoscienza, ma anche tu hai un limite oltre il quale non si può andare.

GEMELLI – E’ una giornata che potrebbe svelare dei segreti, in quanto persone a te vicine, è probabile che ti stiano nascondendo cose importanti che verranno inevitabilmente fuori. Finalmente, constaterai le bugie che ti sono state dette e di quale valenza.

CANCRO – Ti rendi conto in questa giornata, di non stare molto simpatico ad alcune persone, forse perchè il tuo senso dell’umorismo è al massimo e il loro è quasi inesistente. Ti suggerisco di trovare una via di mezzo per comunicare per il bene di tutti.

LEONE – Se ti impegnerai tanto e seriamente, questa giornata sarà per te proficua, come mai avresti immaginato. Non cercate a tutti i costi il consenso, in quanto potrebbero esserci sviluppi ai quali sieti impreparati.

VERGINE – Qualcosa dentro di te sta cambiando. Probabilmente è una svolta positiva, soprattutto per chi ti sta affianco e che si accorgerà subito di ciò, ringranziadovi. E’ stato il tuo cuore a spingerti verso questa nuova direzione.

BILANCIA – Avverti la necessità di metterti alla prova in qualsiasi modo, per poter apprezzare il tuo potere sugli altri. Non lo fai per cinismo o con cattiveria, ti piace convincere le persone di una certa cosa per il loro bene e ci riesci pure.

SCORPIONE – Caos interiore, emozioni in subbuglio, fino ad ora non sei stato capace di esprimerti e questo ti ha danneggiato. E’ il momento di fare chiarezza, prima con te stesso e poi con gli altri.

SAGITTARIO – Questo martedì è all’insegna della cura estetica, non è una cosa narcisa come pensano altre persone, è solo un modo come un altro per avere rispetto di sè, per aumentare l’autostima e sentirsi un po’ più belli.

CAPRICORNO – Qualcuno che ti sta vicino, potrebbe voler dirti una cosa importante in questa giornata, ma potrebbe non riuscirci per via del tuo atteggiamento poco disponibile e disinteressato. Non tutto può andare come vuoi e quando vuoi, devi sapere accogliere anche le sorprese impreviste.

ACQUARIO – Dopo una fase di incertezza, hai ritrovato il buon umore e la voglia di rimetterti in gioco anche nelle questioni di cuore. Se una persona ti proporrà qualcosa di diverso, magari in un posto che di solito non frequenti, lasciati andare e divertiti.

PESCI – Vorresti avere delle risposte ben precise in questa giornata, questa tua necessità potrebbe un po’ infastidire chi te le deve. Dovresti cambiare modo di porti, meno insistente e più diplomatico, magari con scaltrezza potrai ottenere ciò che vuoi.

