Oroscopo di domani, martedì 12 novembre 2019: Leone fortunato, Gemelli e il dilemma della fiducia

Nelle previsioni astrali segno per segno per domani, martedì 12 novembre 2019, troviamo una Vergine sin troppo esigente, uno Scorpione che esce dal letargo, un Capricorno che deve fidarsi più di se stesso. Leggiamo l’oroscopo di domani.

Orosco 12 novembre 2019

ARIETE – Il confine tra l’essere una giornata produttiva o meno, è alquanto sottile. Pertanto, devi essere attento e meticoloso nelle scelte, a costo di sbagliare. In ogni caso, vi sarà da lezione per affrontare in futuro in situazioni analoghe, che non mancheranno di certo.

TORO – Sei una persona che tende ad essere generosa, ma in questa giornata qualcuno ti mette alla prova, evidentemente poco convinta. Guardati bene intorno, soprattutto alle spalle per capire di chi puoi fidarti.

GEMELLI – Devi dare un po’ di fiducia alle persone, anche per fare in modo che si possa creare un rapporto solido. La cosa potrebbe costare tanto impegno, quindi devi valutare se proseguire o mollare.

CANCRO – Quando riesci ad andare in meta, nessuno può fermarti. L’energia e l’adrenalina si impossessano di te e per chiunque sarebbe ingenuo provare a farti ragionare. Motivo per cui, in questa giornata tutti mostreranno entusiasmo nei tuoi confronti.

LEONE – E’ la giornata ideale per prendere in considerazione seriamente le tante cose belle che ti stanno accadendo in questo periodo, nonostante un impegno non sempre teso a raggiungere degli obiettivi. Sei baciato dalle stelle, ma non durerà per sempre.

VERGINE – Questo martedì ti vede molto esigente con te stesso ma soprattutto con chi ti circonda. Chi non si comporterà in modo consono alle tue attese, si vedrà da te escluso senza nessuna seconda possibilità.

BILANCIA – Sei immerso in una serie di problematiche etiche e morali da risolvere, il che ti porta ad una lunga riflessione. Di solito hai sempre in mano risoluzioni rapide, ma quando si tratta di te, vai in difficoltà.

SCORPIONE – Finalmente ti svegli dopo un lungo tempo passano nel limbo, per cui la tua giornata è produttiva. Devi ringraziare qualcuno che ti ha strappato alla tua apatia e che ora è la tua guida. Ascoltare e seguire consigli utili, spesso è importante.

SAGITTARIO – A volte, nonostante i tanti sforzi profusi, non sei riuscito a ottenere tutto e subito nella vita. Lamentarsi non serve, bisogna farne tesoro di ciò che si è fatto e magari alla prossima occasione, la tua caparbietà verrà premiata.

CAPRICORNO – Ci vuole un po’ di coraggio in alcune situazioni, e solo la conferma di qualcuno riuscirà a darvelo. Devi provare a cambiare atteggiamento mentale, non hai sempre bisogno dell’approvazione altrui, puoi avere idee comunque giuste anche se non condivise dagli altri.

ACQUARIO – In questa giornata potresti riuscire ad avere un’ampia e chiara visione della situazione in generale, anche perchè sei più obiettivo e meno coinvolto di altri, di conseguenza più lucido. Uno stato che ti serve quando devi prendere decisioni importanti.

PESCI – Sei alquanto riservato in questa giornata, chi vuole confrontarsi con te non riesce a farlo. Ti stai un po’ chiudendo agli altri, sei un po’ schivo, questo non va bene a chi spesso è solo o ha pochi amici.

