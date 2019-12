Oroscopo di domani, martedì 17 dicembre 2019: Pesci troppo disponibile, Leone diffidente e agitato

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? La Vergine rischia di parlare a sproposito, privo della capacità di accettarne le conseguenze. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo del giorno di martedì 17 dicembre 2019.

Oroscopo 17 dicembre 2019

ARIETE – In questa giornata vorresti essere considerato come una persona particolare e non ordinaria. Non è un cielo favorevole, ma nemmeno contrario, tutto dipenderà da cosa deciderai di fare.

TORO – Situazioni di stallo, non accade nulla di nuovo in questa giornata, soprattutto in ambito lavorativo. In realtà è ciò che ti serve per rilassarti o magari per fare delle valutazioni che possano prepararti al futuro.

GEMELLI – Dentro di te, c’è un inverno interiore, devi fare qualcosa che possa riscaldarti. Prova a rilassarti per ritrovare un po’ di tranquillità e serenità. Rimanda a mercoledì tutte le cose che devi fare, progetti compresi, con un carico di energia importante.

CANCRO – Il tuo umore non è dei migliori, devi far fronte a molti impegni e superare degli ostacoli che si presentano. Tuttavia, un lato positivo c’è. In serata potrai trascorrere del tempo con persone che sanno capirti e metterti un po’ più tranquillo.

LEONE – Sei diffidente e sospettoso, magari anche bastian contrario, per cui quando più di qualcuno ti dirà che devi stare tranquillo e non agitarti, sarà proprio il momento in cui farai l’opposto. Evita di frequentare queste persone che ti mettono in testa solo tanti dubbi.

VERGINE – Devi stare molto attento a ciò che dici in questa giornata. E’ assai probabile che preso dalla voglia di affermare le tue ragioni, dirai qualcosa di sconveniente con conseguenze che non ti piaceranno.

BILANCIA – Hai una voglia irrefrenabile di fare un viaggio o fare cose un po’ fuori dal comune, niente e nessuno ti fermerà. Semplicemente, avverti l’esigenza di evadere e le stelle appoggeranno il tuo intento.

SCORPIONE – Ti senti solo, a volte a disagio, per questo cerchi qualcuno che possa starti vicino e darti consigli di cui hai bisogno. E’ una sensazione che spesso ti porti dietro, prima o poi dovrai affrontare e risolvere il problema originario.

SAGITTARIO – Avevi pianificato i tuoi impegni, ma in questa giornata ti rendi conto che sono troppi e difficile da gestire. Non avendo alternative, dovrai accettare dei malumori attorno a te e magari i rimbrotti del capo, sono cose che capitano.

CAPRICORNO – La tua vita non può sempre girare intorno al lavoro. In questa giornata c’è l’esigenza di intrattenere determinate relazioni sociali, le stelle fremono per certi avvenimenti. Lasciati guidare dal destino.

ACQUARIO – Ti poni sempre degli obiettivi e questa giornata non fa eccezione, sicuramente troverai qualcosa da poter raggiungere e da cui ricavarne una bella soddisfazione. La tua indole è questa, ti impegni tanto e senza paura per tagliare il traguardo da vincente.

PESCI – Sei particolarmente predisposto, in questa giornata, alla comprensione nei confronti di tutti, motivo per cui saranno in molti a sentirsi in diritto di farti delle richieste o di fare di testa propria senza seguire i tuoi consigli o ordini. Non è una buona cosa, potrebbe diventare un rituale pericoloso.

