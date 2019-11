Oroscopo di domani, martedì 19 novembre 2019: Scorpione fortunato, approfittane!

Nelle previsioni astrali segno per segno di domani, martedì 29 novembre 2019, la Vergine deve decidere quale direzione prendere, l’Ariete deve starsene in disparte, il Sagittario deve liberarsi delle proprie insicurezze. Leggiamo l’oroscopo di domani.

Oroscopo 19 novembre 2019

ARIETE – Ci sono giornate in cui è preferibile non intromettersi in discorsi dove non si è competenti o in cui non è richiesta alcuna opinione nel merito. Martedì è una di queste, motivo il quale ti invito a defilarti per non alterare l’umore di altre persone o irritarle.

TORO – L’umorismo è una dote che si rivela spesso utile quando ti trovi in mezzo a discussioni che portano solo a liti inutili. Sei dotato anche di un certo tempismo, per cui usa queste tue doti per alleggerire l’ambiente.

GEMELLI – Qualcuno pretende da te, qualcosa che forse hai promesso e poi non hai mantenuto. Ti consiglio di uscire da questa situazione con grande sincerità, per poi darti da fare per adempiere all’impegno assunto.

CANCRO – Devi cercare di essere più disponibile con gli altri, regalare un sorriso magari. La vita ti ha riservato più di quanto tu non creda, per cui smetti di lamentarti o di essere scorretto e sgarbato con le persone.

LEONE – A prescindere dai tuoi intenti, in questa giornata devi essere convinto di ciò che fai. Il rischio è di non venire apprezzato e che venga messa in dubbio la tua sincerità. Sii leale anche in ambito lavorativo.

VERGINE – Sei hai preso una decisione in modo convinto, procedi senza timore per la tua strada. In caso contrario, questa è una giornata in cui puoi fare dietrofront e ricominciare daccapo. Fai tesoro degli errori passati, onde evitare di ripeterli.

BILANCIA – Questo martedì deve essere dedicato allo svago, è da troppo tempo che ti manca un po’ di serenità e leggerezza. Rilassati oppure cambia compagnia per passare una serata con nuovi stimoli.

SCORPIONE – Quasi incredulo, questa giornata ti regala grandi soddisfazioni. Ciò che hai progettato finalmente si realizza, ma non ti aspettavi accaddesse così presto. Ricorda che non sarà sempre così, ma intanto prendi ciò che di positivo arriva senza indugiare.

SAGITTARIO – Prova a mettere da parte le tue insicurezze, evitando discorsi che le lascino trapelare. Punta sulla simpatia che è anche un’arma di seduzione per te. Dunque, togli il broncio, ti eviterà conflitti familiari o d’amore.

CAPRICORNO – Potreste passare una giornata in tranquillità e serenità, ma difficilmente accadrà, visto che hai sempre la smania di provare cose nuove, spesso anticipando i tempi. Rimanda ciò che ti riuscirebbe meglio la prossima volta, quando sarai più lucido.

ACQUARIO – In questa giornata ti tocca nascondere il tuo vero stato d’animo, altrimenti turberai le persone che ti sono vicine. E’ probabile che tu sia sottotono a causa di timori e paure che potrebbero rivelarsi infondati.

PESCI – E’ la giornata in cui devi aprirti, esternare tutto ciò che provi con coraggio. Nascondersi può essere negativo per la tua vita, un giorno potresti trovarti a volerlo fare ma sarà troppo tardi, anche se si tratta di esprimere dubbi e incertezze.

