Oroscopo di domani, martedì 26 novembre 2019: Ariete privilegiato, Cancro bisognoso

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di martedì 26 novembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Il Sagittario subirà una severa ma importante lezione, Capricorno molto generoso, Acquario dolce, Toro impotente.

Oroscopo 26 novembre 2019

ARIETE – Hai la fortuna di avere una posizionata privilegiata in questa giornata, non sprecarla per un capriccio che potrebbe portarti a vanificare tanto lavoro e sacrifico. Sei ammirato e invidiato, resta al tuo posto.

TORO – Questo martedì nasce nell’impossibilità di pianificare, quindi, cerca di andare d’accordo con le persone che ti circondano. Qualcuno ti sorprenderà in modo negativo, al momento non hai armi per le contromisure, puoi solo cercare di essere positivo comunque.

GEMELLI – Una persona molto attenta alla tua vita e a ciò che fai, potrebbe riprenderti per un tuo atteggiamento esasperato nei confronti di una situazione che comunque si evolverà a breve. Calma i bollenti spiriti e abbi pazienza.

CANCRO – Sei ha bisogno di aiuto, non esitare a chiederlo alle persone a te vicine, potrai riceverne il supporto, sempreché tu sia disposto a svelare qualche segreto. Non fermarti a coloro che cercheranno inizialmente a dissuaderti, poi ti ascolteranno.

LEONE – Una giornata sorprendente, dove scoprirai di avere tante affinità con molte persone. La tua presunzione ti ha sempre portato a pensare che non fosse possibile, ogni tanto prova a scendere dal piedistallo.

VERGINE – Torna il sorriso e la positività per quanto concerne le tue relazioni sentimentali. L’ostacolo era rappresentato da te stesso, troppi alti e bassi interiori, ma finalmente in questa giornata trovi il giusto equilibrio tra cuore e ragione ed essere meno paranoico.

BILANCIA – Il sole non splende sulla sfera sentimentale nè per te nè per gli altri, ma fortunatamente puoi contare sugli amici o sui colleghi che saranno comprensivi e di supporto in una giornata dove sei sottotono.

SCORPIONE – Dovresti scusarti con qualcuno che ha riposto tanta fiducia in te e che hai deluso. Anche tu sei rimasto scottato, ma non per questo devi illudere un’altra persona. Passare da vittima a carnefici non migliora la tua situazione.

SAGITTARIO – Tutte le frecciate che hai mandato agli altri, in questa giornata tornano indietro come dei boomerang. Ciò ti farà soffrire ma ti servirà anche da lezione. La prossima volta pensaci due volte prima di giudicare e criticare.

CAPRICORNO – Ti senti buono e generoso in questa giornata, tanto da voler aiutare persone che non te l’hanno nemmeno chiesto. E’ il tuo modo di dimostrare quanto tieni a qualcuno, lo fai in modo eclatante anche se non sarebbe necessario.

ACQUARIO – Sei ben predisposto a regalare dolcezza e tenerezza, chiunque ne faccia richiesta sarà accontentato. Questo atteggiamento aiuta le tue relazioni sociali, ma attenzione a metterlo in pratica in ambito lavorativo, potrebbe risultare fuori luogo.

PESCI – E’ una giornata movimentata, non provare a metterti in disparte perchè la cosa riguarda anche te. C’è tanto da fare e dovrai prendere una posizione non facile da tenere, visto che non vuoi avere pensieri. Con il buonsenso tutto si risolverà.

