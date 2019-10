Oroscopo di domani, martedì 29 ottobre 2019: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Vediamo cosa prevedono gli astri per la giornata di domani: l’oroscopo segno per segno. Ariete è pura carica positiva, non è da meno il Cancro. Bilancia generosa e altruista, Scorpione costretto a subire

Oroscopo 29 ottobre 2019

ARIETE – Sei molto attivo in questa giornata e in senso positivo. Sei spinto come sempre dal tuo carattere impulsivo, c’è grande energia da direzionare nel modo giusto, nel lavoro e nel divertimento.

TORO – Ciò che ti sta a cuore è agire nel migliore dei modi, compreso fare del bene agli altri. Questo sentimento è particolarmente forte in questo momento, vuoi dimostrare anche a te stesso di esserne capace.

GEMELLI – Questo Martedì parte un po’ sottotono, fortunatamente l’umore andrà ad alzarsi durante la giornata anche grazie all’influenza positiva delle persone che vi circondano. Spesso è la buona compagnia che risolleva l’animo.

CANCRO – Hai tutte le carte in regola per fare ciò che più ti piace. Potresti tuffarti con passione nel lavoro o magari passare un po’ di tempo con la persona che ami in serenità. Sei pieno di energia, si prospetta un’ottima serata.

LEONE – L’amore chiama e tu rispondi. Cosa c’è di meglio che essere contenti di stare con la persona che ami in allegria? Aprile il tuo cuore esternando senza remore i tuoi sentimenti.

VERGINE – Questa giornata è di recupero, migliorano le situazioni che ti hanno preoccupato in passato. Prova a non fossilizzarti sui ricordi spiacevoli che possono scatenare sentimenti negativi, liberati da essi e vivi con più serenità nel presente.

BILANCIA – Potresti essere chiamato a far casino, nel senso positivo del termine. Hai lo spirito giusto per far divertire gli altri, sei generoso e fa bene essere altruisti e alleviare le sofferenze delle persone che hai attorno.

SCORPIONE – In questa giornata potresti essere ripreso e criticato a ragion veduta, il che non ti permette di poter controbattere. Ti senti dominato, ti mancano gli argomenti, non puoi far altro che subire in silenzio.

SAGITTARIO – Sei alquanto pigro questo martedì, pare che tu non voglia schiodarti da casa. Ma ci sono persone a te vicine che preferiscono fare tutt’altro e che ti spingono a smuoverti, per il bene comune non resta che schiodarti e uscire.

CAPRICORNO – L’amore non è al centro dei vostri pensieri in questa giornata. Forse va bene così, è comunque meglio che litigare. Ci sono giorni in cui è preferibile lasciare le cose come stanno evitando possibili conflitti.

ACQUARIO – Di solito sei un buon ascoltatore e sopporti anche le persone logorroiche che ti ronzano intorno. Ma questa giornata ti vede indolente, non hai nè tempo nè pazienza, hai degli impegni da portare avanti e saprai mandare i giusti messaggi per evitare che certe persone ti scoccino.

PESCI – In questi giorni il passato ti pesa, devi sgombrare la mente da certi pensieri e per farlo la terapia migliore è incontrare persone nuove. Fai in modo che esse rappresentino il presente e il futuro per mettere ciò che è stato al bando.

