Oroscopo di domani, martedì 4 febbraio 2020: male la Vergine, Ariete fortunato

Eccoci per un nuovo appuntamento con le previsioni astrologiche, segno per segno, per la giornata di martedì 4 febbraio 2020. Abbiamo un oroscopo molto favorevole agli amici dell’Ariete, ma anche per i nativi della Bilancia. Latitano le buone stelle nel cielo della Vergine.

Oroscopo di martedì 4 febbraio 2020 per tutti i 12 segni zodiacali

ARIETE

Giornata molto favorevole. La Luna e Marte favoriscono i viaggi, le feste e il divertimento, potrai renderti protagonista con la tua proverbiale vivacità e ironia. Fortuna in amore, anche se non cercata!

TORO

Riesci ad essere particolarmente seducente con la persona che ti piace. C’è una grande serenità e complicità in famiglia. Sogni premonitori. Nella tua vita entra qualcuno molto simpatico e spensierato che sconvolge i tuoi piani.

GEMELLI

La Luna e il Sole favoriscono gli incontri e i progetti. Non perdere l’occasione, preparati a conoscere persone e posti nuovi. In famiglia fai valere i tuoi bisogni e non cadere nella trappola di chi ti lusinga.

CANCRO

Nessuna novità nella sfera amorosa, la noia ti rapisce ma non fare cose strane per uscirne. Interiorizza. Un rapporto a distanza ti inquieta, ma la lontananza è necessaria per testare la solidità della relazione.

LEONE

Il tuo animo è spensierato e leggero, sfodererai il tuo fascino in società, grande capacità di adattamento con chiunque tu abbia a che fare. Sarai ammirato e corteggiato, tenendo sempre la scena. Se ti piace ballare, scatenati.

VERGINE

C’è una qualche incertezza, qualche fastidio dovuto ad imprevisti o a qui pro quo. La famiglia è lamentosa, il partner è da smascherare. Non essere ossessionato dalla salute ed evita gli eccessi.

BILANCIA

Hai un grande brio, sei gioioso e spensierato. Farai pace con la tua dolce metà. Possibile una gita culturale, le stelle acuiscono la tua intuizione e fantasia, ti sembrerà ti toccare il cielo con un dito.

SCORPIONE

E’ la giornata ideale per ritrovarsi con amici di vecchia data facendo qualcosa di leggero e divertente. Programma una vacanza di gruppo sulla neve. Le finanze sono ok, ma occhio a non esagerare con le spese.

SAGITTARIO

Ci sono ostacoli da superare ma tu affrontali con positività. In amore c’è fermento, osa ma senza precorrere i tempi, se qualcosa di buono deve succedere, accadrà. Frequenta gli amici che possono distrarti e darti serenità.

CAPRICORNO

Dedica questa giornata tranquilla con il partner e la famiglia, godi anche delle piccole cose. Potresti decidere di darti da fare in casa per sistemare o riordinare qualcosa, liberandoti di ciò che non ti serve più.

ACQUARIO

Le stelle di questo martedì rendono la tua giornata entusiasmante. Grande capacità di comunicazione. Tuttavia qualche problemino resta, ma non preoccuparti, hai tutto il potenziale per risolverli alla grande.

PESCI

Ti consiglio di non perdere la pazienza e di restare calmo anche qualcosa non funziona, soprattutto non scaricare le tue ansie a chi ti sta vicino. Nessuno ti punta il dito contro, l’essere stanco e nervoso ti dà questa impressione non reale.

