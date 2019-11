Oroscopo di domani, martedì 5 novembre 2019: Bilancia grintosa e fortunata

Nelle previsioni astrali segno per segno di domani, martedì 5 novembre 2019, , il Leone deve tenere un profilo basso, Vergine, invece, al top sul lavoro mentre per il Capricorno un po’ di frustrazione.

Oroscopo 5 novembre 2019

ARIETE – Se stai vivendo dei conflitti interiori, ti consiglio di non far partecipe la persona che ami, avrebbe un esito negativo in questa giornata. Qualcuno potrebbe farvi pressione, non dargli peso. Non è un buon momento per il lavoro.

TORO – E’ necessario che tu riesca ad essere molto diplomatico questo lunedì, per non mettere a disagio qualcuno dei tuoi amici. Non sarà difficile per te, d’altronde li conosci bene, in alcune situazioni c’è bisogno di essere comprensivi.

GEMELLI – Giornata di pulizia, elimina riflessioni e discorsi che non portano da nessuna parte e creano solo tensioni inutili. Vai avanti per la tua strada a testa bassa senza voltarti indietro, le gratificazioni sono altrove.

CANCRO – Le aspettative per questo lunedì verranno un po’ deluse se cerchi di ottenere risultati su tutta la linea. Concentrati su un obiettivo e potrai ricevere una grande soddisfazione. L’amore procede alla grande.

LEONE – Ti sei reso autore di una mancanza nei confronti di un amico o della persona amata. Tutte le giustificazioni di questo mondo si riveleranno inutili se non dannose. Ti invito alla calma, ad attendere che passi la tempesta tenendo un basso profilo, alla fine tutto tornerà come prima.

VERGINE – E’ una giornata molto attiva, sarai protagonista in ambito lavorativo dove prenderai contatti importanti in prospettiva. A breve potrai concludere un affare grazie a queste persone che hanno dalla loro grande competenza ed esperienza a differenza di te.

BILANCIA – La fortuna aiuta gli audaci. Ciò che devi fare in questa giornata è non sprecare nemmeno un’occasione. Qualcuno vuole vederti in difficoltà, ma se ci metti grinta e determinazione non permetterai che ciò che accada.

SCORPIONE – Questa giornata ti regala più di quanto non ti saresti aspettato, tanto da mandarti un po’ in confusione. Non sentirti invincibile come qualcuno vuole farti credere, resta con i piedi per terra, la fortuna può voltarti le spalle in qualsiasi momento.

SAGITTARIO – Hai una grande voglia di aiutare qualcuno, ma se questa persona non gradisce il tuo intervento, non insistere e resta al tuo posto. In caso contrario, potresti finire per irritarla, ottenendo l’effetto contrario rispetto alle tue intenzioni iniziali.

CAPRICORNO – Si senti un po’ frustrato in quanto ricorrono sempre gli stessi problemi, non farlo, è la vita che va così. Concentrati, invece, sul fatto di aver imparato con il tempo a gestire tali situazioni, facendone un punto di forza.

ACQUARIO – Sei molto attivo nelle relazioni sociali, hai trovato un’energia insospettata e accetti tutti gli inviti possibili. Attento a non esagerare con il cibo, potresti ritrovarti un po’ fuori forma e poi costretto a rimediare.

PESCI – E’ una giornata dove ti trovi d’accordo con il partner su diverse questioni e su problemi da risolvere. Nei giorni in cui questo non accade, sembra che l’altra persona pretenda di imporsi senza ascoltarti. Cerca di far sentire la tua voce.

