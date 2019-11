Oroscopo di domani, mercoledì 13 novembre 2019: Bilancia, basta subire passivamente!

Nelle previsioni astrali segno per segno per domani, mercoledì 13 novembre 2019, la Bilancia deve cambiare rotta, il Leone dovrebbe accettare un invito anche se non vuole, lo Scorpione deve fermarsi e riflettere, il Sagittario deve andare dritto verso la meta. Leggiamo l’oroscopo.

Oroscopo 13 novembre 2019

ARIETE – In questa giornata hai difficoltà a tenere a bada le persone che sino ad oggi non ti avevano mai contraddetto. Mantieni la calma e apriti anche alle idee altrui, potresti trarne beneficio e migliorare anche i rapporti affettivi.

TORO – Da persona istintiva, sai bene cosa questo può provocare nelle persone. Pertanto, se in questa giornata qualcuno darà sfogo a suoi impulsi, lascia fare e sii comprensivo. Probabilmente con ritrovata razionalità torneranno sui loro passi, se non lo facessero potresti arrabbiarti davvero.

GEMELLI – In questa giornata non badare troppo al pensiero di massa che potrebbe metterti a disagio e fartela prendere più del dovuto. Sono i soliti stereotipi sociali, tu devi solo stare tranquillo e tutto passerà.

CANCRO – E’ un mercoledì in cui potresti affrontare una discussione assai complicata. All’inizio avrai difficoltà di comprensione, ma poi capirete il senso delle parole dell’interlocutore e sarai capace di replicare a tono.

LEONE – Ti consiglio di accettare degli inviti anche se vorresti declinarli per evitare di incontrare alcune persone. Incontrando proprio quella con cui non avresti voluto parlare, scoprirai che ti mancava, che in realtà il desiderio di farlo c’era, la cosa fa riflettere.

VERGINE – E’ la tipica giornata in cui gli sguardi valgono più di tante parole. Eppure hai una grande voglia di esternare e non riesci a contenerti. Questo potrebbe creare dei timori nell’altra persona, quindi, cerca di alleggerire il tutto con un po’ di ironia.

BILANCIA – Spesso ti mostri disponibile e non batti ciglio su ciò che la persona che ti sta accanto ti dice e che a te non piace. E’ giunto il momento di cambiare rotta. Pretendi il meglio e lascia il peggio alle spalle.

SCORPIONE – Non fai altro che andare avanti e indietro senza capire bene dove e a che punto sei. Qualcuno ti stopperà invitandoti a fare il punto della situazione. Hai perso un pò la bussola, per cui fermati e riordina il tutto.

SAGITTARIO – E’ una giornata in cui hai focalizzato i tuoi obiettivi e nessuno riuscirà a deviarti, magari facendoti perdere tempo prezioso. Tira dritto e procedi verso la meta continuando a seguire i tuoi progetti.

CAPRICORNO – Bisogna essere consapevoli dei propri limiti. Questo mercoledì ti vede stanco e nervoso, quindi la scelta giusta è riposare e rilassarsi. Ciò vi aiuterà ad essere più disponibile e generoso, a tirare qualche sospiro di sollievo.

ACQUARIO – Una persona potrebbe bussare alla tua porta, ma non sei costretto ad aprire se non è quella di cui hai bisogno, non accontentarti per timore di restare solo. Pondera bene la situazione e non metterti in qualcosa di complicato.

PESCI – Questo mercoledì deve essere dedicato a ciò che ti piace fare. Hai bisogno di tranquillità, di assecondare i tuoi desideri, ma senza alzare il livello di aspettative. Sii concreto e resta te stesso.

