Oroscopo di domani, mercoledì 18 dicembre 2019: previsioni per tutti. Bilancia serena e rilassata

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? Il consiglio del giorno è per l’Ariete: frequenta solo chi può risollevarti il morale. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsoni astrali segno per segno con l’oroscopo del giorno di mercoledì 18 dicembre 2019.

Oroscopo 18 dicembre

ARIETE – In questa giornata, ti consiglio di stare in contatto con tutte le persone che ti fanno stare bene, probabilmente faranno anche qualcosa per te, per esempio organizzare una serata piacevole per risollevare il tuo morale.

TORO – Non fermarti a pensare a situazioni passate, è troppo importante ciò che devi vivere ancora. Puoi cambiare il tuo presente per avere le migliori prospettive, devi essere in grado di voltare pagina e ci riuscirai seppur con grande impegno.

GEMELLI – Non devi per forza seguire la massa, lascia che gli altri facciano il loro percorso, tu puoi decidere di prendere un’altra strada, senza lasciarti influenzare dalle persone che potrebbero instillarti il dubbio che la tua scelta sia sbagliata.

CANCRO – Se hai dei sospetti in questa giornata, soprattutto nella sfera lavorativa, non sbagli. Le persone che ti circondano non sono proprio leali e parlano spesso alle tue spalle. Cerca di capire quali possano essere i colleghi poco affidabili, ti serve per capire come comportarti.

LEONE – Ti sei scocciato di parlare in merito a questioni che ti hanno già rubato troppo tempo. Devi trovare un escamotage per risolverle, magari con l’aiuto di qualcuno molto scaltro e più sfacciato di te.

VERGINE – L’umore è buono in questo mercoledì, cosa che che ti predispone ad essere più disponibile nei confronti degli altri, senza mettere l’accento su eventuali mancanza altrui. In questo modo, anche la persona amata non dovrà inventarsi nulla di eclatante per non farti sentire un po’ trascurato.

BILANCIA – E’ una giornata serena e rilassante per te. Sei concentrato sui tuoi sentimenti e non ti sognerai di inventarti chissà cosa per entrare in alcune situazioni che in realtà non interessano la tua persona.

SCORPIONE – Sei riuscito a raggiungere il tuo obiettivo, ma devo dire che te la sei presa abbastanza comoda. Non è il momento di adagiarti sugli allori, perchè ultimamente hai trascurato le persone che ti amano, quindi, devi recuperato il tempo perduto.

SAGITTARIO – Hai bisogno di controllarti, non manifestare le tue reazioni a qualcosa di inatteso con troppa platealità. Non è il caso di allarmarsi, anche se qualcuno non si è comportato bene, puoi dirglielo ma senza esagerare, in quanto potresti dire cose pesanti di cui ti pentiresti in seguito.

CAPRICORNO – A volte conta più la presenza che mille peripezie. Questa è una giornata di quelle, devi regalare pace e armonia alle persone che ami. Anche se ti aspetti qualche gesto particolare dal partner che non avviene, guarda il bicchiere mezzo pieno: in futuro potrebbe riservarti una bella sorpresa.

ACQUARIO – Un amico ti farà conoscere delle persone, portando a frequentare ambienti interessanti. Ciò ti sarà d’ispirazione o mal che vada, avrai passato una serata in allegria che non è certamente da sottovalutare.

PESCI – Attenzione a come dici le cose, qualcuno potrebbe fraintendere creando una situazione spiacevole. Nel caso in cui accada in questa giornata, cerca con calma di spiegarti meglio ed evitare caos intorno a te.

