Oroscopo di domani, mercoledì 20 novembre 2019: il Cancro baciato dal fato!

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di mercoledì 20 novembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Cancro il migliore, il Toro vuole cambiare, la Bilancia rivendica attenzioni, lo Scorpione sbotta, l’Acquario è insaziabile.

Oroscopo 20 novembre 2019

ARIETE – Sei pronto per uscire dalla routine, facendo qualcosa di nuovo con il supporto delle persone che ti circondano, teso ad incoraggiarti ed a stimolarti, e magari anche a consigliarti, cosa che per la quale sei ben predisposto.

TORO – Ti svegli e vuoi cambiare qualcosa del tuo aspetto o della tua vita. Troverai il modo migliore per agire, senza lasciarti prendere dalla frenesia, per rivoluzionare alcune situazioni ci vuole tempo, calma e lucidità.

GEMELLI – Tutto ciò che accade ti provoca una sensazione piacevole, potrebbe trattarsi di buon cibo, di un sorriso ricevuto, di una bella canzone. Sei ben predisposto anche a ricevere qualche notizia meno positiva.

CANCRO – E’ una giornata dalle buone stelle, una serie di eventi che sembrano coincidenze porteranno a risolvere una vecchia questione. La fortuna è dalla tua parte, il destino ti regala il buonumore.

LEONE – Cerca di non preoccuparti troppo per il lavoro in questa giornata, hai bisogno di riposo. Per una volta metti in stand-by le tue ambizioni, le stelle ti invitano a dedicarti a te stesso, di eventuali piccoli problemi ti occuperai un altro giorno.

VERGINE – Desideri che in questa giornata tutto vada per il meglio, ma non sempre si può pretendere il meglio dalle persone. Se hai una discussione con qualcuno a cui tieni molto, cerca di moderarti.

BILANCIA – In questa giornata ti meriti di prendere tutto il tempo necessario per dedicarlo a te stesso. Mettiti comodo e se qualcuno non sarà gentile con te, faglielo presente: hai diritto ogni tanto ad essere “coccolato”.

SCORPIONE – Sei stato paziente, aspettando ad avanzare qualche richiesta, ma adesso è giunto il momento di dire quello che pensi e affrontare una persona in modo diretto. Chiarirti è un dovere ma anche un diritto.

SAGITTARIO – Il lavoro ti porta via talmente tanto tempo, che le persone attorno a te cominciano ad accusare le tue mancanze. A quanto pare dai troppo per scontati i rapporti e qualcuno te lo farà notare in modo deciso. Sarà uno stimolo per cambiare registro.

CAPRICORNO – Per una questione di pudore, cercherai di non insistere troppo nel carpire informazioni da una persona, anche se ti tornerebbe molto utile. Prova una strategia alternativa per ottenere ciò che vuoi, ma senza vergognarti.

ACQUARIO – Sei alla continua ricerca di cose da scovare e di obiettivi da raggiungere, sembri non accontentarti mai. Questa ambizione non ti fa stare tranquillo, ma è quello che vuoi e anche se qualcuno dissente, non fartene un problema.

PESCI – Tante emozioni da assorbire in questa giornata, il che ti porta a tenere conto anche dei sentimenti altrui, di solito non espressi per timore delle tue reazioni. Devi cambiare rotta, esternare ciò che provi e permettere agli altri che facciano altrettanto.

