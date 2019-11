Oroscopo di domani, mercoledì 27 novembre 2019: un grande cielo per i Pesci, purchè non pensi troppo

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di mercoledì 27 novembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Ariete troppo lamentoso, Cancro insopportabile fino a sera, Leone allegro e spensierato, Sagittario stanco, ma una soluzione c’è.

Oroscopo 27 novembre

ARIETE – Dovresti lasciar più spazio all’immaginazione positiva, più che fossilizzarti a concentrarti su cose di cui lamentarti. Quando hai l’umore basso, pensi solo negativo, un grosso errore.

TORO – A volte ti soffermi troppo sulle vicissitudini altrui, solo per avere qualcosa da dire quando non sai cosa fare. D’altronde non puoi fare a meno di dialogare, ti piace fare l’intrattenitore, cosa che ad alcuni può piacere ma ad altri infastidire.

GEMELLI – E’ molto importante in questa giornata interagire e tenere vive le relazioni sociali, potresti ricavarne qualcosa di buono per i tuoi affari. Un’idea o un consiglio, magari su un investimento da fare.

CANCRO – Hai un irrefrenabile istinto ad insultare le persone, nessuno può rivolgerti la parola, sei a dir poco irritabile. Fortunatamente, verso sera il tuo stato d’animo cambierà e le opersone che ti sono intorno ne gioveranno.

LEONE – Ti senti particolarmente in forma, ti senti allegro e sereno. Il tuo atteggiamento positivo potrà servire a qualcuno che invece porta con sè un grande peso, in quanto riuscirai ad alleggerirgli la giornata.

VERGINE – Questa giornata ti vede attento e impegnato a non permettere che alcune situazioni fastidiose possano ripetersi. Detesti le interruzioni, vuoi lasciarti alle spalle le cose negative e che ti fanno male, ci riuscirai con grande velocità.

BILANCIA – Devi essere molto disponibile con gli amici, se necessario fare da paciere, specie per questioni di gelosia. Sei una persona pratica e razionale, non ti fai prendere da certe paranoie.

SCORPIONE – E’ una buona giornata al mattino, nel pomeriggio normale, la sera in calo. Devi approfittarne per distrarti davanti alla tv, oppure condividere qualcosa di leggero con un amico, l’importante è stare sereni, pur non facendo nulla di eclatante.

SAGITTARIO – Sei troppo stanco per affrontare un viaggio. Ti conviene delegare qualcuno per i compiti più pesanti, nei limiti del possibile. Scaricarti da alcuni impegni, ti renderà più tranquillo e più predisposto per i sentimenti.

CAPRICORNO – Un rapporto d’amore o d’amicizia ti fa pensare e discutere, ma a te non piace parlare di sentimenti con la persona interessata. Preferisci i gesti all’esposizione, ma per ottenere qualcosa, sarai costretti a sbilanciarti.

ACQUARIO – Hai un pensiero fisso in questa giornata, se non porterai a termine la tua idea nessuno potrà starti accanto. La tua mente è iperattiva, ma la cosa potrebbe non piacere a qualcuno che si sente trascurato.

PESCI – Hai i soliti conflitti interiori, ma a parte questo, tutto andrà per il meglio in amore, nel lavoro, in famiglia e con gli amici. Riuscirai a minimizzare qualsiasi problema, avrai più tempo da dedicare anche a te stesso. Non pensare troppo, però, altrimenti rischi di angosciarti.

