Oroscopo di domani, mercoledì 30 ottobre 2019: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Cosa prevedono gli astri per domani, giovedì 31 ottobre, segno per segno? Cancro e Leone sempre altruisti, devono in questa giornata dedicarsi a se stessi. Più ascolto per il Sagittario, meno interferenze per il Capricorno.

Oroscopo 31 ottobre

ARIETE – Potresti avere a che fare con persone che risultato essere pesanti, il che ti porterebbe a scontrarti su vari piani. Avverti l’esigenza di dire la tua con un piglio alquanto polemico. Evita di diventare anche tu pesante.

TORO – Non sei organizzato come vorresti far credere agli altri, ti salvi perchè c’è qualcuno che sbriga le faccende per te. Va bene aver messo su una squadra efficiente, ma sii onesto e non prenderti meriti che non hai.

GEMELLI – E’ una giornata in cui devi dar seguito alle promesse fatte. Hai ragione a nutrire dubbi sul raggiungimento di alcuni obiettivi che ti sei prefissato, ma non devono farlo coloro che ti circondano.

CANCRO – Non è il caso di provare a risolvere problemi non tuoi e comunque di persone che non hanno nemmeno chiesto il tuo aiuto. Concentrati sulle tue contraddizioni, queste potrebbe diventare un grande ostacolo per chi sta vicino in modo sincero e senza pretendere nulla.

LEONE – Sei di buon cuore, una peculiarità che gli altri riconoscono e apprezzano, e che permette loro di poter sempre contare su di te. Tuttavia, devi iniziare a pensare più a te stesso, dedicandoti tempo prezioso e lasciando che le altre persone risolvono i loro problemi da se.

VERGINE – Per il tuo bene, hai deciso di non affrontare certi temi su cui non sei particolarmente a tuo agio e dove altre persone potrebbero sopraffarti. Per questo motivo, evita alcuni argomenti e soprattutto determinate persone.

BILANCIA – Ti consiglio di prenderti un po’ di tempo per distrarti, la tua energia viene fuori solo se stimolata, hai bisogno di una pausa dagli impegni. Sarà meglio rispondere a qualcuno quando sarai libero con la mente.

SCORPIONE – Non perdere tempo in mille analisi su ciò che è giusto o meno, valuta al momento, cosa che ti riesce anche meglio e ti fa stare bene. E’ qualcosa che devi fare per non rovinarti l’umore ed essere sereno nel cogliere certe occasioni.

SAGITTARIO – Ti consiglio di ascoltare un po’ di più le persone che hai attorno, in modo da acquisire consapevolezza di ciò che provano e di cosa accade nell’ambiente circostante. Sii attento e non deludere le aspettative altrui ma anche le tue.

CAPRICORNO – In questa giornata non devi interferire nelle questioni delle persone che ti sono vicine e che hanno sbagliato nei tuoi confronti, tocca a loro farsi perdonare. Se sei disposto a farlo, non tirarla per le lunghe.

ACQUARIO – Qualcosa ti disturba e non poco per tutta la giornata, solo in serata capirai di cosa si tratta e potrai provare a rimediare con successo, evitando di commettere per il futuro lo stesso errore.

PESCI – Senti il bisogno di avere una grande certezza, questo per poter dare fiducia ad una persona che ha promesso di essere sincera in una questione delicata. In questo momento hai l’esigenza di affidarti ai fatti e non alle parole.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062