Oroscopo di domani, mercoledì 30 ottobre 2019: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Vediamo cosa ci dici l’oroscopo di domani, mercoledì 30 ottobre, segno per segno dello zodiaco: amore, lavoro e salute. Toro troppo orgoglioso, ai Gemelli serve azione a audacia, relax per la Bilancia, l’Acquario solitario deve rimettersi in gioco.

Orosco 30 ottobre 2019

ARIETE – Chiunque entrerà in contatto con te, sarà contento del tuo atteggiamento propositivo e premuroso. Di solito non sei così disponibile con chi conosci appena, ma probabilmente devi fare una buona impressione stavolta.

TORO – E’ una giornata che crea conflitti nelle relazioni, soprattutto in quelle amorose, ma la colpa non è delle stelle, quanto del tuo orgoglio smisurato. Tendi ad enfatizzare qualsiasi discussione rendendola una disputa vera e propria, si appigli a cose che in realtà sono futili. In serata devi assolutamente rimediare.

GEMELLI – Gli astri ti invitano a prendere anche decisioni importanti, in parte sul tuo futuro. Metti da parte qualsiasi timore nei confronti della persona amata o nel portare avanti un progetto. Ci vuole intraprendenza e coraggio, altrimenti potresti perdere anche l’entusiasmo.

CANCRO – Mal comune mezzo gaudio? Se vivi una situazione complicata, ti accorgi che c’è chi sta messo peggio di te. Devi uscire dal vittimismo, non abbatterti e affrontare la vita con la consapevolezza che può riservarti tante cose sorprendenti e positive.

LEONE – Il tempo per fare ciò che vuoi non ti manca, ci vogliono tante energie per farlo e non devi centellinarle. Per raggiungere degli obiettivi e velocemente, è necessario dare il massimo ottimizzando.

VERGINE – E’ una giornata in cui sei molto rispettoso del tuo lavoro, fiducioso nelle altre persone e anche in te stesso, cosa insolita per la tua personalità. Se vuoi fare andare in porto alcuni affari, questo è l’atteggiamento giusto. Lo stesso discorso si può estendere alle questioni d’amore.

BILANCIA – Sei molto impegnato ultimamente, ma adesso devi cercare un momento per rilassarti e prenderti cura di te, cosa che non stai facendo da tempo. Qualcuno ti concederà questo spazio, poi riprenderai i contatti.

SCORPIONE – Ti sei prefisso delle mete, adesso può essere il momento giusto per darsi da fare e senza fermarsi lungo il percorso. Il traguardo è vicino, ci vuole solo buona volontà e impegno.

SAGITTARIO – Hai in testa un cambiamento, ma non è la giornata giusta per affrontare il discorso con il partner, tanto più che ci sono altre questioni da discutere e aggiungere questa ‘bomba’ potrebbe essere deleterio. Abbi pazienza, arriverà il momento opportuno.

CAPRICORNO – Hai fatto le tue scelte ma non è sarà facile comunicarle agli altri. L’umore non buono ti spinge a tacere, eppure hai un bisogno impellente di liberarti. Sii altruista, anche se la strada da percorrere è già decisa.

ACQUARIO – Cosa fai da solo? E’ tempo di fare conoscenze nuove, socializzare. Non manca chi ti richiede e godi di una buona reputazione da chi ti conosce, ma c’è bisogno di andare anche verso il nuovo, ampliare le frequentazioni.

PESCI – Concediti 24 ore di riflessione, se significa restare a casa, va bene lo stesso. Con pazienza mettiti a cercare nuove soluzioni per risolvere delle questioni anche di tipo sentimentale. Fino ad ora tanti dubbi e nessuna azione, ora la situazione deve cambiare.

Leggi anche l’oroscopo di oggi: Oroscopo di domani 29 ottobre 2018, segno per segno

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062