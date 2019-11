Oroscopo di domani, mercoledì 6 novembre 2019: Gemelli euforico, ma il troppo storpia

Nelle previsioni astrali segno per segno per domani, mercoledì 6 novembre, I Gemelli esagerano, la Vergine si lascia andare, i Pesci sono coinvolgenti, il Sagittario deve dedicare più tempo agli affetti.

Oroscopo 6 novembre 2019

ARIETE – Sarebbe il caso che tu evitassi di rendere noti i piani per le tue ambizioni, qualcuno è pronto a copiarli. Se accadesse, potrebbero avere degli agganci in più rispetto a te e vanificare le tue successive accuse. Quindi, sii cauto. L’amore procede bene.

TORO – Hai la sensazione di essere poco sostenuto dalle persone che ami, in realtà è solo un’impressione, probabilmente dovuta al fatto che lo fanno senza esternare. In ogni caso, anche se così non fosse, deve continuare a perseguire i tuoi obiettivi, non fosse altro che per imparare a cavarsela anche da soli.

GEMELLI – Sei in una giornata di esaltazione, ti senti vivacissimo, ma non sempre è un segnale positivo. Infatti, quando sei così, tendi ad esagerare e ad andare fuori giri, chi ti circonda e ti conosce molto bene, cercherà di evitarti per non arrabbiarsi. Non restarci male se non troverai complicità.

CANCRO – Tante idee, ma solo poche che possono trovare applicazione. Ti consiglio di fare una selezione intelligente e concentrare le tue energie su un qualcosa che sia fattibile, ci sarà meno caos e più possibilità di concretizzare. Riguardati.

LEONE – In questa giornata sei impegnato ad allontanare tutte le situazioni che non gradisci e che non ti fanno restare tranquillo. In questo momento hai bisogno proprio di rilassarti, ma anche di ricevere coccole, se hai una persona che ami, proponi qualcosa di romantico da fare.

VERGINE – Di solito, tendi a tenere un atteggiamento sobrio e serioso. Questa giornata però, ti vede voglioso di uscire dal tuo personaggio, hai voglia di divertirti e riuscirai nel tuo intento. Sorpreso da una verve che non pensavi di avere, potrai vivere belle esperienze.

BILANCIA – Qualcuno pottebbe infastidirti in questo mercoledì, ciò che dice o che ti chiede è improponibile. Tu hai ben altro da fare e glielo farai capire senza mezzi termini. Quindi, vai per la tua strada senza giusitificarti troppo.

SCORPIONE – E’ tempo di avviare i tuoi progetti per il futuro, così da avere il tempo anche di effettuare delle modifiche se si rendesse necessario. Non essere fatalista, per sperare in un po’ di fortuna devi prima agire.

SAGITTARIO – Concentrato su te stesso e sulle tue cose, hai finito per trascurare la famiglia o la persona che ami. E’ giunto il momento di recuperare, sacrificando un po’ del tuo tempo e dedicandolo alle persone che hanno bisogno di te e che hanno richiesto talvolta esplicitamente la tua presenza.

CAPRICORNO – E’ una giornata da dedicare alle passeggiate che tanto ami fare, questo ti permetterà di incontrare tante persone e passare con loro del tempo in modo piacevole. Allontana chi vuole distrarti dal tuo momento di relax, è giusto che tu ti conceda questo tipo di giornate per staccare la spina dallo stress.

ACQUARIO – Un imprevisto potrebbe mandare all’aria i tuoi piani, un qualcosa che devi comunque affrontare senza possibilità di posticipare. Non sarà una cosa piacevole, ma fatti forza e vai incontro alle persone che ti hanno chiesto aiuto. D’altronde, i tuoi progetti sono solo rimandati di un po’.

PESCI – Hai grande energia in questa giornata, vuoi fare tante cose a prescindere anche da fattori esterni non proprio favorevoli. Goditi la tua voglia di vivere e farai felice anche le persone che coinvolgerai, tra l’altro sorprese da questo tuo cambiamento, che in realtà è solo temporaneo.

