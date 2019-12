Oroscopo di domani, sabato 14 dicembre 2019: Ariete salvato dalle stelle, Leone più cuore che ragione

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? La Bilancia deve tornare a pensare a se stessa, il Sagittario rischia di fare una pessima figura. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo di sabato 14 dicembre 2019.

Oroscopo 14 dicembre 2019

ARIETE – La tua giornata Inizierà sotto un ottimo cielo. Come d’incanto, molte questioni rimaste in sospeso vanno a placarsi, lasciandoti il tempo per riflettere prima di parlare di nuovo.

TORO – Lasciati andare alle emozioni e non dare peso alle sensazioni di un attimo. Dentro di te c’è qualcosa che bolle ed è il momento di tirarla fuori, proprio adesso che la persona che ti piace o che ami è in difficoltà.

GEMELLI – In giornate come questa, devi accontentarti di ciò che hai, in quanto le persone che ti circondano osserveranno il tuo comportamento e potrebbero avere da ridire sulle tue eccessive ambizioni.

CANCRO – La compassione non è il modo migliore per essere gentile con alcune persone, purtroppo è proprio quello che tu stai usando. Ti invito a cambiare strategia a favore di un atteggiamento di supporto o al massimo di consolazione.

LEONE – Spesso il cuore va nella direzione opposta alla ragione, è proprio il tuo caso in questa giornata. Ti consiglio di essere meno razionale e di lasciarti andare nelle questioni sentimentali senza timori.

VERGINE – Puoi prendertela comoda in questo sabato. Fai solo ciò che ti piace e che ti può soddisfare. Se non ti va di lavorare, non farlo o ingegnati per trovare un escamotage. Sei un lavoratore indefesso, ma a tutti è concessa una giornata di libertà per tornare alla routine con più lucidità.

BILANCIA – Negli ultimi tempi, hai dedicato molto più tempo agli altri che a te stesso. Si nota anche dal tuo aspetto estetico un po’ trascurato, cosa che tra l’altro non è da te. Torna alla tua vera dimensione e non lasciare che gli altri prendano il sopravvento.

SCORPIONE – Questo sabato esige chiarezza. Qualcuno sta cercando di farti passare in secondo piano in ambito lavorativo e anche in casa, ma tu hai abbastanza personalità da riprendere in mano la situazione e farti sentire e valere.

SAGITTARIO – Il partner o comunque la persona che ami, cerca di dirti qualcosa ma tu fai orecchie da mercante o fai finta di non capire. La tua strategia sarà leggibilissima e dannosa, pertanto ti invito a prendere una posizione forte senza perdere tempo.

CAPRICORNO – In questa giornata auspichi un successo che potrebbe anche arrivare, ma non dovresti ostentare tanta certezza e darlo a vedere. L’invidia dei colleghi o di qualcun altro potrebbe scatenarsi contro.

ACQUARIO – Non lasciarti coinvolgere da situazioni che non sei in grado di gestire o che interessano persone a cui tieni ma per le quali non vuoi fare più del dovuto. In poche parole, evita certi discorsi e certi posti.

PESCI – Potresti prendere una cantonata in questa giornata, ma ci sta, l’importante è non lasciarsi sopraffare dalla cosa o dalle persone che potrebbero infastidirvi. Continua il tuo percorso e vedrai che tutto andrà per il meglio.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube