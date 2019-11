Oroscopo di domani, sabato 16 novembre 2019: Bilancia baciata dalla fortuna!

Nelle previsioni astrali segno per segno per domani, sabato 16 novembre 2019, l’Ariete è un po’ deluso, il Cancro deve uscire dalla passività, la Vergine insiste a dar tanto e ricevere poco. Leggiamo, quindi, l’oroscopo relativo alla giornata di domani.

Oroscopo 16 novembre

ARIETE – E’ una giornata che ti delude per l’atteggiamento altrui. Le persone che ti sono intorno sembrano sorde ai tuoi consigli dati con il cuore. D’altronde potevi aspettartelo soprattutto da chi non ha una grande considerazione di te.

TORO – E’ tempo di smetterla con la supervisione alle persone amate, devono imparare a cavarsela da sole, che siano a te vicine o che siano figli. Spesso non ti viene nemmeno riconosciuta la tua attenzione.

GEMELLI – Grandi progetti in vista, assolutamente da prendere in considerazione. Non lasciarti sopraffare dalla pigrizia o dal timore di fare un torto ad una persona che non desidera cambiamenti. Hai bisogno di trasformare la tua vita, chi ti vuole bene davvero lo accetterà.

CANCRO – Non essere passivo, è una giornata in cui devi comprendere, valutare e calcolare le conseguenze di ciò che ti viene proposto. Sii più scrupoloso negli affari, solo in questo modo capirai la tua vera natura.

LEONE – In questa giornata sei a tuo agio con una nuova compagnia. Non avevi mai pensato che potessi goderne in questo modo. In questo periodo hai davvero bisogno di distrarti e divertirti.

VERGINE – In questa giornata potresti prenderti più cura di una persona, d’altronde questa è la tua indole, sin troppo disponibile per gli altri e magari meno per sè. Tra l’altro non ti aspettare qualcosa in cambio, sei il prototipo di colui che dà tanto e riceve poco.

BILANCIA – Ti senti al top in questa giornata, hai tanta energia da poterla dedicare non solo a te stesso ma anche agli altri. Ci sono varie opportunità da cogliere, scegli quella che può risolvere un problema o che può avere un effetto positivo prolungato nel tempo.

SCORPIONE – La paura ti blocca e non ti permette di risolvere alcune situazioni già precarie. Il rischio è di prendere decisioni errate che si riveleranno controproducenti per te e non per le persone di cui vorresti vendicarti.

SAGITTARIO – Ci sono tante cose da osservare, devi andare al di là delle apparenze. Avere più prospettive aiuta, ma non sembra la giornata migliore per te, per cui dovrai affidarti al tuo giudizio.

CAPRICORNO – Non perdere tempo a parlare di cose e situazioni che non ti competono, le persone vicine potrebbero avere qualcosa da ridire e non essere contenti delle tue intromissioni, specie se si tratta di idee troppo innovative.

ACQUARIO – E’ una giornata a cui dedicare meno tempo al lavoro, le tue idee non troverebbero comunque applicazione, in quanto le persone dedite a ciò, non sono disponibili. Concediti un po’ svago e magari una vacanza.

PESCI – Qualcuno potrebbe accusarti di risultare poco interessante, ma la cosa non deve toccarti più di tanto. Si tratta solo di giudizi soggettivi, probabilmente espressi da persone che tendono a non apprezzare nessuno, quindi di nessun conto.

