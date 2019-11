Nelle previsioni astrali segno per segno, troviamo un Ariete in stato di grazia al contrario di Pesci, una Bilancia in una situazione complicata, una Vergine costretta a farsi piacere qualcosa.

Oroscopo di domani, sabato 2 novembre 2019

ARIETE – È la giornata ideale per progettare qualcosa di nuovo, non hai che da scegliere con queste ottime stelle. Tutti i dettagli saranno chiariti e il quadro sarà perfetto, non potresti essere più soddisfatto!

TORO – Non farti condizionare dai tuoi trascorsi in questo venerdì, il rischio è di sviare la realtà presente. Sarà meglio affidarsi alle sensazioni degli altri, applicando le regole necessarie per superare gli ostacoli e avere una visione più completa.

GEMELLI – Non è facile condividere con le persone che amate alcune cose, specie se si tratta di sconfitte e se si deve ammettere di non aver seguito i loro consigli. Ma è importante non vergognarsi ed essere sinceri a prescindere dai problemi.

CANCRO – Hai pensieri da allontanare e altri da portare avanti per evitare di far credere agli altri che ti sei dimenticato di farlo. Ciò che deve contare per te è quello che hanno a cuore gli altri, le idee legate a questo vanno attentamente valutate.

LEONE – Il tuo essere introverso, potrebbe impedirti di cambiare questa giornata, oppure sei semplicemente apatico e non hai voglia di parlare. Il consiglio è di aprirti alle persone e creare un contatto.

VERGINE – A prescindere da cosa pensi su un determinato tema che non ti riguarda e che concerne qualcuno che conosci poco, ma che interessa una persona che ti piace, devi fartelo piacere almeno stavolta. Non è per compiacere l’altro, ma per imparare che non sempre ti potrà piacere tutto nella tua vita.

BILANCIA – E’ una giornata in cui tutti i nodi verranno al pettine, sei costretto a dare spiegazioni e giustificazioni. La cosa ti pesa perchè pensi che non sia dovuto, ma devi farlo per arrivare ad un chiarimento ed evitare eventuali dispute.

SCORPIONE – Hai perso il controllo di una situazione che ti stava a cuore e che dovevi risolvere entro certi tempi. Sei scoraggiato ma devi pensare solo a recuperare, magari in ritardo, ma raggiungerai l’obiettivo.

SAGITTARIO – Prendere a cuore alcune questioni lavorative per favorire il tuo capo è qualcosa di buono da fare per farti stimare di più, eppure non è detto che ciò che accada. Anzi, come se non bastasse, potresti subire la presa in giro dei colleghi, valuta se ne vale la pena.

CAPRICORNO – Oggi sei decisamente accomodante con gli altri, se l’obiettivo è appianare certe polemiche, sappi che potrebbe non essere sufficiente. Probabilmente ti sarà chiesto di fare di più, oltre i limiti. A questo punto se deve essere così, che sia scontro.

ACQUARIO – Sei disposto a fare tutto ciò che è in tuo potere per non peggiorare una situazione che sembra non trovare soluzione. Devi valutare se è il caso di fare molto più degli altri, potrebbero esserci conseguenze non piacevoli.

PESCI – Non è decisamente la giornata giusta per pensare alle cose che ti preoccupano e che ti assillano, non riusciresti a cavarne nulla di più di quanto non abbia avuto fino ad ora. Ritrova un po’ serenità e riprova nei prossimi giorni.

