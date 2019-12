Oroscopo di domani, sabato 21 dicembre 2019: Toro presuntuoso, Pesci in estasi

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? Il consiglio del giorno è per lo Scorpione che deve immediatamente cambiare atteggiamento. Qui di seguito, nel dettaglio, potete scoprire le previsioni astrali segno per segno con l’oroscopo del giorno di sabato 21 dicembre 2019.

Orosocopo 21 dicembre 2019

ARIETE – In questa giornata, metterai passione e grande volontà in tutto ciò che farai. Il tuo atteggiamento contagerà anche le persone che ti stanno intorno e che proveranno a conquistare la tua stima e la tua fiducia. Cerca di avere riguardo per loro, perchè ti saranno di aiuto.

TORO – A volte la tua presunzione ti porta a pensare che tutti quelli che ti circondano debbano fare tutto ciò che gli dici. Nel caso non lo facessero, ti arroghi anche il diritto di arrabbiarti. In questa giornata sei proprio così e le persone a te vicine non avranno vita facile.

GEMELLI – In questa giornata dovrai fare leva su tutta la pazienza che hai per non perderla nel momento in cui potrebbe creare danni. Ci sono questioni economiche importanti da affrontare.

CANCRO – Le stelle sono favorevoli in questa giornata e tu sarai raggiante. Qualsiasi situazione rimasta in sospeso si risolverà in men che non si dica, a volte senza nemmeno il tuo intervento, meglio di così non potrebbe andare.

LEONE – Sarà una giornata che ti vedrà vincente, senza perdere tempo urlerai ai quattro venti i tuoi successi, forse perchè ultimamente latitavano. Poca modestia o solo voglia di condividere la tua gioia con gli altri? Magari vuoi solo far sapere che anche tu vali.

VERGINE – In questa giornata punterai molto su te stesso, senti di avere la determinazione giusta per affrontare questioni rimaste in sospeso. D’altronde non puoi fare diversamente, ti sei reso conto che in passato avevi fatto scelte errate.

BILANCIA – Se qualcuno vorrà coinvolgerti in qualcosa di poco chiaro che non ti sembra molto onesto, tu rifiuta senza mezzi termini. Su alcune questioni devi essere diretto e affermare i tuoi principi, nessuno puà tirarti dentro situazioni losche.

SCORPIONE – Da un po’ di tempo stai assumendo un atteggiamento negativo e poco collaborativo, il che ti impedisce di affrontare alcune situazioni difficoltose e di crescere. Cerca di essere più propositivo e ottimista, vedrai che tutto si risolverà.

SAGITTARIO – Il tuo carattere solare è noto, eppure in questa giornata sarai decisamente meno allegro, cosa di cui tutti si accorgeranno e per la quale ti chiederanno spiegazioni. Alla fine sarai costretto a mentire per non svelare i tuoi umori.

CAPRICORNO – Quando le giornate sono noiose come questa, devi fare qualcosa di più, per esempio portare un po’ della tua energia alle persone che ne hanno bisogno e che sono di malumore. In realtà, tu non hai motivo di essere triste, per cui rendi un servizio utile alle persone a cui vuoi bene.

ACQUARIO – Questo sabato parte al rallentatore e non riesci a controllarlo, la cosa ti rende nervoso. Ci sono delle persone da cui attendi una risposta che non arriva, questo ti farà arrabbiare ancora di più.

PESCI – La tua visione della vita cambierà radicalmente in questa giornata. Vedrai tutto rose e fiori, avvertirai la sensazione che tutti i tuoi sogni sono realizzabili. Ti senti voglioso di fare e creare qualcosa di grande.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube