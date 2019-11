Oroscopo di domani, sabato 23 novembre 2019: Scorpione, non è la giornata giusta per risolvere una questione

Curiosi di scoprire cosa riservano le stelle, segno per segno, per la giornata di venerdì 22 novembre 2019? Ecco per voi le previsioni astrali con il nostro oroscopo del giorno. Leone consigliere esperto, Cancro guida abile, Bilancia troppo fossilizzata, Sagittario emotivo e poco obiettivo, Acquario autonomo ma troppo egoista.

Oroscopo del 23 novembre 2019

ARIETE – Non sarà facile mantenere la calma al cospetto di alcune situazioni che si pareranno davanti ai tuoi occhi, ma devi fare del tuo meglio per non deludere chi sti sta affianco e conta su di te. Probabilmente sei irritato, ma non darlo a vedere.

TORO – In questa giornata hai a che fare con persone che preferiscono una bugia a una verità che può far male. Anche se non condividi, cerca di assecondarle, a te non cambia nulla, per loro significa tranquillità.

GEMELLI – Potresti avere uno scontro con una persona di famiglia, che cercherà di spiegarti alcuni dei comportamenti da essa tenuti. Tu non hai voglia di ascoltare e comprendere, secondo te è solo un’intromissione nei tuoi affari personali. Ti invito ad essere meno chiuso e a cercare di capire le loro ragioni.

CANCRO – Hai tutte le capacità di prendere in mano le varie situazioni, è quello che devi fare questo sabato, in quanto vi è un ostacolo che solo tu puoi aggirare con destrezza. Sarai la guida di coloro che invece cadranno nel panico, pronto a far sentire la propria presenza a supporto.

LEONE – Qualcuno si trova in difficoltà in ambito sentimentale, la tua grande esperienza unita ad una estrema sensibilità, ti permetteranno di aiutarlo. Non tirarti indietro ed elargisci i tuoi saggi consigli.

VERGINE – In questa giornata ti rendi conto che non riesci ad essere pimpante e lucido la mattina, se la notte la passi a pensare e rimuginare. In realtà è una cosa che vale per tutti. La prossima volta rilassati o prendi una valeriana per dormire meglio e svegliarti fresco.

BILANCIA – I tuoi progetti vanno a rilento, ma in questa troverai qualcosa per migliorare. Non fissarti su un’idea o su un punto, cerca di spaziare su più fronti, apri nuovi orizzonti per crearti buone occasioni.

SCORPIONE – Se hai un conto in sospeso con qualcuno, questo sabato ti vede voglioso di risolverlo ad ogni costo. Non è l’atteggiamento giusto, occupati di altro e poi nei prossimi giorni con maggiore razionalità e motodo, riuscirai a raggiungere l’obiettivo.

SAGITTARIO – Sei molto emotivo e per questo motivo tendi a vedere gli altri freddi e distaccati, lontano dal tuo modo di pensare. Tuttavia, non devi lamentarti, la tua percezione è troppo stimolata dai sentimenti.

CAPRICORNO – Sei una persona interessante a livello intellettuale, in questo modo riesci a fare tante conoscenze e diverse tra loro, padroneggiando qualsiasi argomento. Tuttavia, in questa giornata devi stare attento a non diventare troppo invadente, in certi ambienti i curiosi non sono ben accetti.

ACQUARIO – Sei palesemente una persona autonoma e che tende a pensare prima di tutto a se stesso. A volte, questo non ti rende soddisfatto, in quanto ti rendi conto di trascurare persone a te vicine che si sentono messe da parte.

PESCI – Sei ancora in attesa di ricevere quello che meriti, ma non è la giornata giusta per affrontare certe questioni che ti hanno reso insoddisfatto. Spesso pretendi troppo dagli altri, ed è questo atteggiamento che ti porta ad ottenere l’effetto contrario.

