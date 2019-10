Oroscopo di domani, sabato 26 ottobre 2019: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Vediamo l’oroscopo per domani, sabato 26 ottobre 2019: quali sono le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali? Cosa ci riserva lo zodiaco per questo inizio fine settimana? leggiamo le previsioni segno per segno.

Oroscopo 26 ottobre

ARIETE – Devi essere molto meticoloso nel tuo lavoro, a volte i dettagli fanno la differenza. Cerca di combattere la stanchezza, elimina limiti e pregiudizi che ti bloccano. E’ una giornata positiva che induce ad essere sereni e fiduciosi. Non perdere questa occasione.

TORO – Questo sabato ti vede soggetto ad alti e bassi repentini. Non riesci a portare a termine ciò che ti eri prefissato. Tuttavia, hai l’opportunità di risolvere un problema che perdura da molto. La fortuna aiuta gli audaci in ambito lavorativo.

GEMELLI – Non ti mancano di certo le idee e non sei in generale indifferente alle situazioni. Se vuoi sperimentare cose nuove, non farlo per supplire alla noia, non è costruttivo. Sei molto ambizioso e ti impegni per perseguire i tuoi obiettivi. In arrivo un regalo dal partner, non per forza di tipo materiale.

CANCRO – Sii prudente nei tuoi discorsi. Devi mettere in preventivo delle spese impreviste. Se devi compiere una scelta importante sul lavoro, le stelle ti supportano nel farlo in modo giusto. Buone notizie per quanto concerne l’amore.

LEONE – E’ una giornata che favorisce gli incontri personali o lavorativi. Potrai avere dei momenti in cui vorresti evadere dalla realtà. Impegnati nei progetti e portarli a termine, di sicuro non ti mancano le idee.

VERGINE – Hai la fortuna di avere persone intorno che possono aiutarti nella risoluzione di alcune situazioni complesse. Sabato è un giorno in cui la tua pazienza viene messa alla prova. Sei abile nel pianificare e ottenere i risultati. Lascia che siano gli altri a fare la prima mossa.

BILANCIA – Non lasciarti prendere dagli impulsi, pondera ciò che fai e poniti obiettivi raggiungibili. Sfrutta la tua energia per programmare al meglio i tuoi impegni. Potrebbe essere il momento di valutare e decidere cosa conta per te e proseguire in questa direzione, ma aiuta anche qualcun altro.

SCORPIONE – Metti a frutto le tue idee senza timori, purchè valuti se siano realizzabili o meno. Puoi imparare tanto e incontrare persone interessanti. E’ probabile che tu debba trovare del denaro per affrontare spese personali e di lavoro.

SAGITTARIO – Grazie alla tua etica professionale e alla tua disciplina, puoi raggiungere ottimi risultati. Apri il tuo cuore, sii sincero e gentile, accogli i cambiamenti in modo sereno, devi essere disponibile emotivamente per fare tutto questo, il destino ti riserva sorprese inattese.

CAPRICORNO – A volte bisogna saper attendere per ottenere qualcosa, non avere fretta, il tempo sa essere galantuomo. Liberati dai limiti mentali e dai libero sfogo alla tua creatività. Non guardare lo specchio troppo a lungo.

ACQUARIO – Se ciò che fai non sempre ti soddisfa, cerca percorsi nuovi. Sii cauto nel portare avanti dei progetti, devono rientrare nelle tue capacità. Evita i rischi, limitati a fare ciò che puoi e sai, e quando trovi la strada percorrila fino alla fine. Sei ambizioso, per te è molto gratificante centrare gli obiettivi che ti prefiggi.

PESCI – Cerca di non essere superficiale, calcola bene gli ostacoli e non sottovalutarli nel tuo cammino. Devi portare alla luce alcuni problemi che pensi possano presentarsi, la pianificazione è tutto in qualsiasi settore della vita.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062