Oroscopo di domani, sabato 4 gennaio 2020: Cancro, tra rabbia e delusione

In questa giornata le stelle saranno a te favorevoli o meno? Il consiglio del giorno è per il Leone: metti da parte la tua timidezza e lanciata in un nuovo inizio. Qui di seguito, nel dettaglio, puoi scoprire le previsioni astrali segno per segno, tramite l’oroscopo di sabato 4 gennaio 2020.

Oroscopo 4 gennaio 2020

ARIETE – In questa giornata puoi dare libero sfogo alla tua creatività per realizzare qualcosa che ti appassiona e ti diverte. Le persone che ti stanno intorno dovranno comprendere che a volte hai bisogno di dedicarti alle tue cose.

TORO – Potresti trascorrere una giornata un po’ irritante, in quanto proverai a spiegare certe cose con persone che reagiranno in modo immaturo, probabilmente perchè non accettano di ascoltare qualcosa che è fuori dai loro canoni. Ti invito a non perdere la calma e a capire che non tutti sono in grado di guardare oltre il proprio naso.

GEMELLI – Ci sono novità che ti faranno uscire dalla tua routine, ma d’altronde te lo aspettavi, per cui non sarà una grande rivelazione. Potrebbero esserlo, invece, per le persone che ti circondano e che resteranno quasi sconvolte. Devi intervenire per far comprendere loro alcune situazioni e riportarli alla realtà dei fatti.

CANCRO – E’ un venerdì nero, o quasi. Scoprirai che sul lavoro girano voci poco lusinghiere nei tuoi confronti, inoltre, sarai deluso e arrabbiato dalle mancate attenzioni di persone a cui tieni. Non buttarti giù, potrai sbollire nei giorni successivi.

LEONE – E’ la giornata ideale per imbarcarsi in un nuovo inizio, che sia di tipo sentimentale o lavorativo. Non temere l’approccio, dall’altra parte troverai un atteggiamento positivo e la volontà di conoscersi con risultati che nel tempo saranno gratificanti.

VERGINE – Ti impegni in tutto ciò che fai, stai svolgendo anche un ottimo lavoro, devi solo ottimizzare meglio il tempo, una cosa che da sempre non ti riesce bene. In questa giornata le stelle ti aiuteranno a farlo, devi solo applicarti e crederci.

BILANCIA – In qualche modo, questa, potrebbe essere definita la giornata delle prevenzione. Mi spiego meglio. Non potrai passare del tempo con la famiglia o con gli amici, probabilmente dovrai anche mancare ad un evento, per cui devi giocare d’anticipo, preparando spiegazioni plausibili e convincenti.

SCORPIONE – Ci sono problemi da risolvere, avresti bisogno di una mano da parte dei tuoi amici, ma in realtà non conoscendo a fondo la situazione, non sarebbero in grado di aiutarti. Qualcuno di famiglia con una certa esperienza, potrebbe darti il giusto supporto.

SAGITTARIO – In questa giornata non riuscirai a rispettare i tuoi piani a causa di mancanze altrui, probabilmente dovute a qualche imprevisto. Usa questo tempo per riflettere e valutare la tua vita, cercando di capire dove vuoi andare per il futuro.

CAPRICORNO – Ti conviene concentrarti sul presente, che comprende anche un processo di evoluzione in corso sperimentale. Pensare al futuro senza avere un progetto chiaro e ben defnito, non è positivo e tu devi ancora scigliere molti dubbi.

ACQUARIO – E’ la giornata della generosità. Mostrati altruista e aiuta le persone amiche che si trovano in difficoltà o che pensano di avere un problema che in realtà è tale solo nella loro testa. La tua tempestività e chiarezza sarà molto apprezzata.

PESCI – Stavolta tocca a te sostenere un amico in una sua avventura. In passato hai ricevuto questo supporto dagli amici e quando non è andata come speravi, non è dipeso da loro, Non essere invidioso del possibile successo altrui, quindi sii di sostegno.

