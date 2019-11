Oroscopo di domani, sabato 9 novembre 2019: Bilancia, in amore servono i fatti!

Nelle previsioni astrali segno per segno di domani, sabato 9 novembre 2019, , troviamo un Ariete entusiasta, un Cancro che deve imparare a contare solo su se stesso, una Vergine decisamente in giornata no!

Oroscopo 9 novembre 2019

ARIETE – E’ una giornata in cui spicchi per il tuo entusiasmo. Sfrutta questo tuo stato di grazia per risolvere una piccola disputa che hai avuto con qualche collega. Ti invito ad essere un po’ più altruista e meno concentrato esclusivamente sui tuoi interessi.

TORO – Hai un’idea chiara di come procedere in questo sabato, ma ricevere una conferma dalle persone che ti circondano ti renderebbe più sicuro delle tue decisioni. E’ l’atteggiamento corretto per non sbagliare direzione.

GEMELLI – Ti consiglio di non soffermarti a parlare di futuro in questa giornata, specialmente con persone che non sai se ne faranno parte, sia a livello sentimentale che lavorativo. Non avrai certezze ma potrai cercare di capire meglio.

CANCRO – Devi essere molto cauto nelle tue azioni, è un sabato in cui non c’è nessuno che può intervenire a tuo favore, quindi se sbagli dovrai cavartela da solo. Guarda il bicchiere mezze pieno della situazione: poter contare solo su se stessi non può che far crescere e far diventare indipendenti.

LEONE – E’ una giornata interlocutoria che non regala e non toglie nulla. Ti invito a stare con le persone che ti vogliono bene e che ti faranno sentire tranquillo. Attenzione a non essere irruento o polemico, altrimenti perderai anche il loro supporto.

VERGINE – In questo sabato corri il rischio che le tue azioni non portino a nulla. La causa sta nella poca concretezza, nella discutibile gestione di alcune situazioni, nell’incapacità di cogliere delle opportunità. Tuttavia, non devi abbatterti, nei prossimi giorni tutto si risolverà per il meglio.

BILANCIA – Sei troppo distante e poco attento alla persona che ami, la quale te lo fa notare ma tu continui a trovare giustificazioni per dedicarti ad altri interessi e obiettivi. Le parole stanno zero, è il momento di passare ai fatti.

SCORPIONE – Il tuo rapporto d’amore potrebbe essere messo in crisi da qualche conflitto di troppo. Se dura da tanto tempo puoi anche provare a rimediare, in caso contrario devi approfittarne per smussare qualche spigolosità della tua indole.

SAGITTARIO – E’ una giornata in cui tutto ti è più chiaro, la razionalità prevarrà sull’istinto e ciò ti porterà a non sbagliare. Su alcune questioni hai pienamente ragione ad insistere, su altre faresti meglio a tacere, la tua attuale lucidità di permetterà di fare le scelte giuste.

CAPRICORNO – Sei particolarmente curioso in questa giornata, il che ti sarà d’aiuto. Infatti, da diverso tempo ci sono persone che ti stanno tenendo all’oscuro di alcune situazioni in modo dispettoso. Finalmente, dopo essere stato impotente dinnazi a cò, svelerai l’arcano.

ACQUARIO – Puoi scoprire qualcosa che ti aiuterà negli affari. Anche se non ti riguarda direttamente, potrai sfruttare questa novità a tuo favore che ti aprirà un futuro dalle nuove prospettive.

PESCI – Un’amicizia con una persona potrà da te essere rivalutata. Essa si trova in difficoltà e tu rendendoti conto che non le sei stato abbastanza vicino, potrai provare a recuperare facendoti sentire.

