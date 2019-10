Oroscopo di domani, venerdì 1 novembre 2019: Leone insicuro, Pesci al top

Cosa prevede l’oroscopo di domani, venerdì 1 novembre 2019, per tutti i segni dello zodiaco? Vediamo di scoprirlo. Ottime stelle per i Pesci, Gemelli intollerante. In amore giornata no per il Toro, posizione complicata del Leone

Oroscopo 1 novembre

ARIETE – E’ probabile che oggi, qualcuno vi chiederà scusa per qualcosa detta o fatta in passato, siete disposti ad accantonarla ma non a cancellarla. Non siete il tipo di persona che dopo aver dato tanta fiducia, una volta traditi, riuscite a ridarla.

TORO – Non è la giornata giusta per valutare proposte nelle sfera sentimentale, tanto meno volete farne. La relazione vive una fase di alti e bassi, ogni parola o frase potrebbe essere fraintesa.

GEMELLI – Molto probabilmente riceverai dei consigli non richiesti. Quando accade diventi facilmente irritabile, specie se i suddetti non hanno alcuna pertinenza a ciò che stai vivendo. Tuttavia, l’atteggiamento migliore per tutti è tollerare nei limiti del possibile, spesso queste persone, se a voi vicine, sono in buona fede.

CANCRO – Oggi sei generoso e altruista, stai prendendo a cuore una persona in difficoltà a te cara e vuoi proteggerla. E’ probabile che essa voglia proprio questo, e tu sei disposto a farlo anche a costo di procrastinare altri impegni.

LEONE – E’ un venerdì in cui avverti un senso di insicurezza destabilizzante. Chi ti circonda ha notato un tuo allontanamento e non ne capisce il motivo, vorrebbe avere delle spiegazioni. Il consiglio è di esternare il proprio sentore.

VERGINE – Finalmente una persona che ti sta affianco ha deciso di dimostrati tutti i sentimenti che prova nei tuoi confronti. E’ qualcosa che ti rende felice e devi approfittarne per darle la priorità, anche perchè potrebbe non ripetersi così tanto spesso questa situazione.

BILANCIA – Hai qualcosa da farti perdonare, sei stato intrattabile in questi giorni a causa di frequenti sbalzi d’umore apparentemente ingiustificabili. Chi ti sta vicino anche quando sei così, merita attenzione e una spiegazione.

SCORPIONE – E’ tempo di far chiarezza dentro di te, di mettere a fuoco quali sono le tue priorità. Chi ti sta accanto vorrebbe tanto saperlo anche per potersi regolare. In conclusione, non puoi esimerti da questo compito.

SAGITTARIO – Se hai deciso di dire una cosa in modo netto, cerca di capire se puoi sostenerla anche successivamente, altrimenti perderai di credibilità. La sincerità è importante anche quando sei in difficoltà, magari qualcuno può aiutarti.

CAPRICORNO – Satebbe opportuno in questa giornata, che tu ti esponessi per il bene di tutti, senza dover poi giustificare i motivi del tuo comportamento. Devi prendere posizione, potrebbe risultare più utile di quanto non lo sia fare l’ignavo.

ACQUARIO – Qualcuno vuole convincerti di non essere chiaro nel tuo esporre le cose in questa giornata, ma tu ti ostini a procedere nella tua linea senza dare ascolto. Attenzione, non è la strada giusta, meglio cambiare direzione.

PESCI – In una fase non proprio positiva della tua vita, fa eccezione questo venerdì. Sei produttivo dal punto di vista lavorativo e sentimentale. Potresti raccogliere più successo da solo che in collaborazione con altri, la tua strategia è migliore. Concediti una serata in relax.

