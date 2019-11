Oroscopo di domani, venerdì 15 novembre 2019: Ariete opaco, Capricorno lamentoso

Nelle previsioni astrali segno per segno per domani, venerdì 15 novembre 2019, il Toro deve essere molto paziente, il Leone affarista, la Bilancia più coraggiosa. Leggiamo l’oroscopo di domani per scoprire cosa ci riserva.

Oroscopo 15 novembre 2019

ARIETE – E’ una giornata in cui non sei molto in forma e la cosa influisce negativamente quando ti relazioni agli altri, con l’uso frequente di frasi fatte che disturba l’interlocutore, tanto da farlo allontanare. Ti invito a comprendere questa reazione, tu avresti fatto lo stesso.

TORO – Mantenere la calma e affidarsi ad una grande pazienza è per te fondamentale in questa giornata. D’altronde chi ti sta vicino è vulnerabile quanto te e ne ha tutti i motivi per esserlo, per cui non parlare a vanvera e dai loro spazio.

GEMELLI – Mal digerisci che qualcuno possa dirti cosa dire e cosa fare. Pertanto non sarà difficile una tua reazione spontanea e giustificata anche se forte. Ci saranno delle conseguenze, ma sempre meglio che non dar voce ai propri pensieri.

CANCRO – Le persone che ti stanno accanto noteranno un tuo comportamento discutibile, per cui assumeranno un atteggiamento perplesso e poco fiducioso nei tuoi confronti. Cerca di spiegare le tue motivazioni piuttosto che tenerti tutto dentro.

LEONE – Giornata proficua per i tuoi affari, ben venga, visto che ultimamente li avevi trascurati. Comincia a pianificare i prossimi giorni anche i tuoi impegni, con la consapevolezza che ci vorrà tempo e fatica.

VERGINE – Ti senti carico di energia e puoi finalmente riscattarti nei confronti di chi ti ha giudicato debole e invitato a farti un esame di coscienza. Dimostra quanto vali senza timori, onde evitare altri giudizi poco piacevoli.

BILANCIA – Serve grinta per mostrare il tuo carattere, fatti valere per evitare che qualcuno ti metta i piedi in testa. Spesso non esci fuori a causa di un mancato coraggio, come se fosse un difetto, ma adesso non deve interessarti il giudizio degli altri.

SCORPIONE – Bada poco all’estetica e all’apparenza, ci vuole sostanza per farti notare dalle persone e vedrai che sarà la mossa giusta. Le stelle sono dalla tua parte, fai sfoggio dei lati positivi del tuo carattere e non essere aggressivo.

SAGITTARIO – La tua personalità può essere un difetto e un pregio in questa giornata. Il tuo umorismo ti aiuta a sdrammatizzare qualche situazione poco felice, in altri casi potrebbe essere fuori luogo. Sappi regolarti.

CAPRICORNO – Non te la passi male, ma tu tendi a mettere in risalto piccoli inconvenienti rendendo triste te e gli altri che ti sono vicini. Devi cambiare rotta, essere positivo e autoironico per il bene di tutti.

ACQUARIO – Un po’ più di coraggio non guasta in questa giornata, devi dire ciò che pensi senza paura e quindi in modo chiaro. Non farti scrupoli, in futuro qualcuno potrebbe approfittare della tua disponibilità.

PESCI – In questo venerdì vai spesso fuori tema con le persone che ti hanno solo chiesto di starle vicino. Tu hai interpretato la loro richiesta come un favore che tu non vuoi fare a chi non se lo merita. Se ci tieni, in serata puoi rimediare.

